Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году

Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные региональные происшествия 2025 года. В список самых обсуждаемых трагедий вошли: гибель пятимесячного младенца от ожогов на батарее, смертельное ДТП с участием депутата в Рыбновском районе и взрыв газа в жилом доме, где пострадали дети из многодетной семьи и другие.

Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные региональные происшествия 2025 года. В список самых обсуждаемых трагедий вошли: гибель пятимесячного младенца от ожогов на батарее, смертельное ДТП с участием депутата в Рыбновском районе и взрыв газа в жилом доме, где пострадали дети из многодетной семьи и другие.

Младенец погиб на батарее, пока его мать спала

Трагедия в селе Инякино Шиловского района, ставшая одной из самых обсуждаемых в начале 2025 года, произошла в ночь на 24 марта. Пятимесячный мальчик умер от ожогов, оказавшись между кроваткой и радиатором отопления, в то время как его 29-летняя мать Ирина Антипкина спала рядом. Уже 25 марта СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Антипкина утверждала, что не слышала предсмертных криков младенца — позже травматолог Никита Гайдуков в эфире НТВ предположил, что ребенок мог удариться головой и потерять сознание сразу, что и объясняет отсутствие шума. У погибшего ребенка было 20 процентов ожогов тела. Официальной причиной смерти по версии следственного комитета назван болевой шок.

На передаче на федеральном канале Ирина рассказала, что у нее четверо детей. В день трагедии она провожала сожителя Александра на работу и занималась домашними делами. Когда Александр вернулся с работы, они поругались, и он уехал к друзьям, чтобы избежать дальнейших конфликтов. Двое детей уснули, а самый младший начал капризничать. Ирина поняла, что он хочет кушать и спать, покормила его и уснула вместе с ним от усталости, ведь она не спала трое суток.

5 августа стало известно, что рязанке Ирине Антипкиной, которая спала, пока ее пятимесячный сын умирал на батарее от ожогов, вынесли приговор. Срок в один год ограничения свободы по 109 статье части 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) вынесли в Шиловском районном суде. Позже стало известно, что прокурор обжаловал это решение, сочтя его слишком мягким. Жалобу приняли к рассмотрению.

Рыбновский депутат насмерть сбил подростка на питбайке

Трагедия в Рыбновском районе, произошедшая 19 сентября, стала одним из самых резонансных ДТП года. В аварии погиб 16-летний подросток на питбайке. За рулем автомобиля находился 56-летний депутат Юрий Исаев.

Как установило следствие, в момент аварии Исаев не имел водительских прав, а также находился в состоянии алкогольного опьянения. Лобовое столкновение произошло на дороге — юноша погиб на месте происшествия.

Уголовное дело возбудили по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Сейчас Исаев находится в СИЗО, несмотря на обжалования решений судов о помещении его в следственный изолятор и прошения о домашнем аресте.

Пятеро пострадавших во время взрыва газа в жилом доме

8 октября в жилом доме Старожиловского района Рязанской области произошел пожар из-за утечки газа.

Пострадали пять человек, в том числе трое детей. Среди пострадавших женщина 36 лет, и три ее дочери 12, девяти и четырех лет, а также 60-летняя пенсионерка. Все были госпитализированы. Состояние некоторых несовершеннолетних оценивалось как крайне тяжелое. Известно, что двоих детей отправили на лечение в федеральные ожоговые центры.

Из дома сотрудники МЧС эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара — 43 квадратных метра.

Следственный комитет по факту возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Взрыв трубы на нефтезаводе

15 марта на территории рязанского нефтезавода взорвалась труба. ЧП случилось около 10:35.

Позже выяснилось, что при проведении плановых технических работ в результате разгерметизации оборудования пострадали четыре человека. Они работали в «Коксхиммонтаж-резервуар».

Один из пострадавших скончался, троих госпитализировали в больницу.

Пьяный рязанец сбил насмерть 11-летнего мальчика на тротуаре

Автомобиль с пьяным рязанцем за рулем выехал на тротуар на проезде Яблочкова и сбил 11-летнего мальчика 2 ноября. Ребенок получил множественные травмы и скончался на месте ДТП.

Судя по кадрам, которые публиковали в прокуратуре с заседания по избранию меры пресечения в Октябрьском суде, водитель остался цел.

Подозреваемым виновником ДТП оказался 34-летний рязанец. Он не справился с управлением авто. Мужчину поместили в СИЗО.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Игра со спичками унесла жизнь младенца, пока пьяные родители спали

В начале 2025 года произошел пожар в жилом доме в Путятине. В огне погиб годовалый младенец — его не удалось спасти после госпитализации. Также пострадал другой ребенок.

СУ СКР возбудил дело о причинении смерти по неосторожности против родителей. Во время пожара те были пьяны и не помогли годовалому ребенку спастись — тот не смог бы выбраться самостоятельно.

Сам пожар произошел также от недосмотра. По данным следствия, пьяные родители двоих детей легли спать и оставили их без присмотра. Старший сын баловался со спичками.

В итоге суд назначил матери наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года, отцу — в виде ограничения свободы сроком на один год.

Несостоявшиеся теракты

В 2025 году в регионе предотвратили как минимум две попытки террористических актов.

6 июня Росгвардия сообщила о предотвращении теракта на военном объекте в Рязанской области. Во время задержания мужчина, готовящий нападение с применением БПЛА был нейтрализован. У преступника нашли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

Позже взрывотехники обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3.

Во втором случае сотрудники УФСБ предотвратили теракт, который готовил 16-летний подросток. Молодой человек являлся приверженцем нацистской идеологии и собирался поджечь здание с использованием изготовленных им зажигательных устройств.

Региональный следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

О других громких происшествиях — взрыве гранаты в кафе в центре Рязани и ЧП на заводе в поселке Лесной, где погибли 28 человек, можно прочитать в материалах спецпроекта РЗН. Инфо «Итоги 2025 года».