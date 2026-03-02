ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводческие комплексы в Рязанской области

В 2024 году в Рязанской области запустили два новых свиноводческих комплекса: в Ряжском и Кораблинском районах. Инвестором выступила группа компаний «Агропромкомплектация», которая начала работу в регионе в 2019 году. Сначала ГК приобретала участки и высаживала на них пшеницу, ячмень, сою и кукурузу. Позже проект расширили — решили построить свиноводческие комплексы с трехплощадочной конфигурацией. Завод производит по 300 тысяч тонн комбикорма в год, а элеватор для хранения рассчитан на 150 тысяч тонн. В среду, 25 февраля, компания организовала встречу с журналистами, где рассказала о своей работе, основных принципах и задачах, экологии и провела экскурсию по территории свиноводческого комплекса в Ряжске.

Таким образом, предприятие самостоятельно обеспечивает себя сырьем и комбикормами. Завод производит по 300 тысяч тонн комбикорма в год, а элеватор для хранения рассчитан на 150 тысяч тонн.

Основные принципы деятельности предприятия

По словам руководства, «Агропромкомплектация» одна из нескольких агропромышленных объединений с замкнутым циклом производства в России «от поля до прилавка». Компания самостоятельно разрабатывает поля, производит комбикорм, строит свиноводческие комплексы.

Группе компаний «Агропромкомплектация» также принадлежат бренды колбасной продукции «Ближние горки» и молочной — «Искренне ваш». Эти товары продаются в 42 субъектах России. Продукцию можно приобрести не только в фирменной рознице, но и в магазинах крупных федеральных сетей, таких как «Перекресток» и «Пятерочка».

Что в Рязанской области?

ООО «АПК-Рязань», входящая в холдинг ГК «Агропромкомплектация», уже освоила 62 тысячи гектаров земель в Рязанской области. Территории расположены в Кораблинском, Милославском, Михайловском, Ряжском, Скопинском, Старожиловском, Сапожковском, Захаровском, Спасском, Ухоловском и Пронском районах.

Компания продолжает расширяться. Теперь в планах построить еще три свиноводческих комплекса с репродукторами и площадками для откорма в Кораблинском, Скопинском и Старожиловском районах. В последнем на активной стадии находится возведение репродуктора. К ноябрю 2026 года строительство всех объектов завершат. В планах на следующий год реализация проекта по открытию свинокомплекса в Михайловском районе.

Экологическая ответственность и современная система навозоудаления

По словам руководителей компании, проблема выбросов от свиноводческих комплексов решается «благодаря организованным защитным зонам, правильно подобранным местам расположения площадок, проверке и утверждению проектов государственными органами».

«Естественно, если мы строим комплексы, то появляются определенные выбросы в атмосферу от самих объектов и накапливаются побочные продукты жизнедеятельности. Для нас это не отходы, а сырье. Все, что образуется, правильно перерабатывается и используется в дальнейшем», — рассказал представитель ГК «Агропромкомплектация» Алексей Филатов.

На территории рязанских свинокомплексов реализуется система навозоудаления. Она работает с помощью специальных инженерных конструкций (лагун), а также установки по разделению фракций навоза на сухую и жидкую. Сухая — складируется на специально подготовленной площадке.

По словам Алексея Филатова, от компостной ямы не исходит никакого запаха, поскольку масса обеззараживается, а вредные бактерии уничтожаются. Жидкая фракция, отправляемая в лагуны, в дальнейшем отлеживается и вносится в поля в качестве удобрения. Весь процесс находится под производственным контролем.

«Часто просто образуется навоз, он удаляется водой, хранится в лагунах, а впоследствии вносится. Почему важно разделение? Мы из жидкой фракции получаем осветленную, которая содержит минимальное количество сухого остатка. Чем лучше разделяем, тем меньше пахнем. На выходе получается твердая фракция, ее проще обеззараживать, обрабатывать и перевозить. Все происходит без ущерба для окружающей среды. Это принцип высоких стандартов экологии, которые мы транслируем во всех регионах нашего присутствия», — сообщил Алексей Филатов.

Он отметил, что, раньше в сельском хозяйстве работали поля орошения — фонтаны, из которых на 10-15 метров в высоту выливалась жидкость с ощутимым на большом расстоянии запахом. Тогда ситуация с ароматами особенно обострялась в летний период. Современные агропромышленные компании такие морально устаревшие технологии не применяют, используя наилучшие доступные технологические решения.

ГК «Агропромкомплектация» в свою очередь занимается внутрипочвенным внесением, при котором с лагун под пласт земли на глубину до 30 сантиметров специальными перекачивающими станциями вносятся обработанные побочные продукты жизнедеятельности. Далее происходит запашка — заделка в почву органических удобрений. Кроме того, процедуры внесения происходят в определенные сроки, это сопряжено с вегетацией — временем активного роста и плодоношения растений. Чаще всего данный процесс проводят осенью и весной.

Создание новых рабочих мест для рязанцев

По данным на 2026 год, на всех производственных объектах ООО «АПК-Рязань» трудятся более 700 человек. При этом на каждом свиноводческом комплексе создано по 123 рабочих места. Сотрудники предприятий уже получали региональные и федеральные награды.

«Подавляющее большинство наших сотрудников — это жители Рязанской области. К сожалению, мы пока вынуждены приглашать в регион тех специалистов, которых в силу ряда причин у нас очень мало, либо нет вообще. Например, ветеринарных врачей, имеющих опыт работы со свиноводческими предприятиями, или сотрудников инженерной службы. Мы стараемся создавать условия, чтобы молодежь после получения профильного сельскохозяйственного образования возвращалась в свой регион», — заявила директор по персоналу рязанского подразделения Юлия Погорелова.

В компании рассказали, что активно прорабатывают вопрос целевого обучения, «чтобы восполнить дефицит ветеринарных врачей, зоотехников, начальников участков».

Отметим, что в ГК «Агропромкомплектация» уже трудится студентка Рязанского агротехнического университета, которая до официального трудоустройства проходила в компании практику три года.

По словам руководства, рязанское подразделение данный момент укомплектовано в достаточной степени — на 95%. Однако предприятие готово предложить работу людям без особого опыта в данной сфере. В частности, оператором с зарплатой более 80 тысяч рублей.

Воздействие на окружающую среду

Как рассказали представители компании, введенные в эксплуатацию современные свиноводческие комплексы относятся ко II категории опасности — умеренное негативное воздействие на окружающую среду. Отмечается, что ГК «Агропромкомплектация» не планирует строительство объектов, которые можно отнести к I категории.

На территории свиноводческих комплексов регулярно проводится мониторинг почвы, воды и воздуха. Это делает не компания самостоятельно, а специальные аккредитованные лаборатории, подконтрольные государственным органам. Представители ГК «Агропромкомплектация» уточнили, что «за все время работы никаких критических замечаний предприятию не поступало, а все мелкие вопросы — оперативно решаются».

По словам Алексея Филатова, специфический аромат аммиака чувствуется только в зоне отгрузки и площадках для откорма, а на расстоянии 300-500 метров запах от свинокомплексов уже не ощущается. В этом убедились и журналисты, которые посетили ферму с экскурсией.

Отмечается, что особое внимание уделяется утилизации биологических отходов: на каждом комплексе установлены индивидуальные крематоры для уничтожения падежа свиней без запаха.

В завершении мероприятия, ГК «Агропромкомплектация» пригласила всех желающих на экскурсии по свиноводческим комплексам. В компании отметили, что проводят встречи с местными жителями и активистами, где обсуждаются вопросы по реализации проектов и влиянию комплексов на окружающую среду.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов заявил, что за год работы комплексов в Ряжском и Кораблинском районах в правительство Рязанской области жалоб на деятельность предприятий не поступало.

«В числе тех, кто возрождает в нашем регионе животноводство — группа компаний „Агропромкомплектация“, которая ответственно относится к соблюдению экологических, санитарных норм и к социальным обязательствам. Построенные объекты — это высокотехнологичные комплексы с автоматизацией производства, современными очистными системами, минимизирующими естественный запах жизнедеятельности животных», — подчеркнул Дмитрий Филиппов.