На НТВ вышло шоу с рязанкой, которая спала когда ее младенец умер от ожогов

Ирина рассказала, что в день трагедии провожала сожителя Александра на работу и занималась домашними делами. У нее четверо детей. Когда Александр вернулся с работы, они поругались, и он уехал к друзьям, чтобы избежать дальнейших конфликтов. Двое детей уснули, а самый младший начал капризничать. Ирина поняла, что он хочет кушать и спать, покормила его и уснула вместе с ним от усталости — она не спала трое суток.

Рязанка Ирина Антипкина, которая спала, когда ее ребенок умер от ожогов между батареей и диваном, в эфире телеканала «НТВ» рассказала подробности трагедии. Сюжет программы «За гранью» под названием «Проспала смерть сына на батарее» вышел 15 апреля.

Ирина рассказала, что в день трагедии провожала сожителя Александра на работу и занималась домашними делами. У нее четверо детей. Когда Александр вернулся с работы, они поругались, и он уехал к друзьям, чтобы избежать дальнейших конфликтов. Двое детей уснули, а самый младший начал капризничать. Ирина поняла, что он хочет кушать и спать, покормила его и уснула вместе с ним от усталости — она не спала трое суток.

Ирина проснулась от того, что Александр вернулся домой и обнаружила сына на батарее. Плачущая женщина не почувствовала, как малыш уполз; она планировала его покормить и положить в коляску. Сестра Александра вызвала скорую помощь после звонка Ирины.

«Я находилась в шоковом состоянии», — повторяла Ирина.

У погибшего ребенка было 20 процентов ожогов тела. Травматолог Никита Гайдуков предположил, что ребенок мог удариться головой и потерять сознание, поэтому не издавал никаких звуков и сразу мог не прийти в сознание.

Ирина сообщила, что официальная причина смерти — болевой шок, ей это сказали сотрудники следственного комитета. Педиатр в студии заявил, что спать с пятимесячным ребенком в одной кровати нельзя, у младенца должно быть отдельное спальное место.

Мать сожителя Александра, Надежда Украинцева, появившись в студии, начала бить Ирину по голове. Она утверждала, что мать ребенка не спала в тот день.

«Не знаю, чем она занималась, но следователь проговорился моей дочери, что она в этот день не спала. Ты моего сына сгубила! Я отговаривала его от того, чтобы сходиться с тобой! Может это и не мой внук; если я докажу, что это его ребенок, то я вообще тебя разорву», — кричала Надежда.

К сыну претензий у Надежды не было; она обвиняла невестку в том, что все дети у нее от разных отцов. Также она заявила, что погибший Никита — не сын Александра. Мать ребенка рассказала, что дала ему отчество Владимирович потому, что думала: Александр послушает своих родителей и уйдет от нее. Мать погибшего пятимесячного младенца отметила, что Александр нормально отнесся к этому.

Бабушка также пожаловалась на то, что увидела внука только в гробу.

«За пять месяцев я не нашла времени приехать к нему из-за грязи в доме. Они меня не приглашали, я и не приезжала. О смерти внука узнала случайно. Ирина сначала позвонила всем родственникам, а потом только в скорую», — заявила Надежда.

Александр Комаров, отец младенца уверен, что Никита — его сын. При рождении они поругались из-за чего мать дала ребенку другое отчество.

Бабушка погибшего ребенка предположила, что Ирины не было дома во время трагедии и выдвинула версию о том, что ребенка «придушили» и специально положили между диваном и батареей.

В студию пришли знакомые Ирины — Елена Барабанова и Надежда Смагина. Они рассказали о том, что дети матери всегда немытые, холодные и голодные; один раз один из детей выпил уксус. Последнее подтвердили родители детей, однако врачи у старшего ребенка не обнаружили химических ожогов.

«Зачем ты их рожаешь? От имени всего села говорю: пусть косвенно ты убила ребенка! Она получает детские деньги и сваливает в Рязань, прогуливает деньги и возвращается», — заявила Смагина.

Администрация Инякинского сельского поселения пояснила следователям, что Ирина Антипкина не была замечена за злоупотреблением алкогольными напитками и зарекомендовала себя с положительной стороны; однако односельчане утверждают обратное — считают ее плохой матерью.

Напомним, 24 марта стало известно, что в Шиловском районе младенец скончался от ожогов, пока его мать спала.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК (Причинение смерти по неосторожности). Отмечается, что это преступление небольшой степени тяжести. Обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы.