На военном объекте в Рязанской области предотвратили теракт

Росгвардейцы, охраняющие военных объект, заметили, неизвестного, готовившего террористический акт с применением БПЛА. Отмечается, что при задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. При нем обнаружили травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3.

На военном объекте в Рязанской области предотвратили теракт. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

В Росгвардии сообщили, что на объекте одного из силовых ведомств заметили мужчину, готовившего нападение с применением БПЛА. Во время задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. У мужчины нашли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

Позже взрывотехники обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3.