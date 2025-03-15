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На рязанском нефтезаводе произошла разгерметизация оборудования
Один человек скончался, еще трое пострадали.

На рязанском нефтезаводе произошла разгерметизация оборудования. Об этом сообщил собственный источник редакции РЗН.Инфо.

Отмечается, что при проведении плановых технических работ в результате разгерметизации оборудования пострадали четыре работника «Коксхиммонтаж-резервуар».

Один из них скончался, троих госпитализировали в больницу, где им оказывается медпомощь.

По данным собеседника, создана комиссия для установления причин произошедшего.

Напомним, ранее сообщили о взрыве трубы на предприятии.