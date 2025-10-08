В Рязанской области произошел пожар

Информация о пожаре в Старожиловском районе поступила 8 октября в 8:39. Судя по кадрам, возгорание случилось на первом этаже трехэтажного дома. Из окон валил дым. На тушение выезжали шесть человек и два пожарных автомобиля. Подробности уточняются.

В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

