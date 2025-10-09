СК возбудил уголовное дело после утечки газа в жилом доме в Рязанской области

Напомним, ЧП произошло в среду, 8 октября, в деревне Ершово Старожиловского района. После утечки бытового газа в доме началось возгорание. Площадь пожара составила 43 квадратных метра. Пострадали пять человек, среди них — 30-летняя женщина и три ее дочери 12, 9 и 4 лет, 60-летняя местная жительница. Известно, что мать с детьми госпитализировали в рязанскую ОКБ, их соседку доставили в Старожиловскую больницу. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

