В Рязанской области насмерть разбился 16-летний водитель питбайка

ДТП произошло 19 сентября, примерно в 20:45, на 3-м километре автодороги «Рыбное-Константиново» в Рыбновском районе. По предварительной информации ГАИ, мужчина, управляя автомобилем «Ленд Крузер», столкнулся с питбайком «ЖР8», за рулем которого был 16-летний подросток. В результате происшествия несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте ДТП. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.