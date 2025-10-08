Назван возраст пострадавших при пожаре в Рязанской области

ЧП произошло в среду, 8 октября, в деревне Ершово Старожиловского района. Из дома эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара составила 43 квадратных метра. Пострадали пять человек, среди них — 30-летняя женщина и три ее дочери 12, 9 и 4 лет, 60-летняя местная жительница. Известно, что мать с детьми госпитализировали в рязанскую ОКБ, их соседку доставили в Старожиловскую больницу. Напомним, предварительной причиной пожара стало возгорание газовой смеси.