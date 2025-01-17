Скончался ребенок, пострадавший при пожаре в Рязанской области

Возбуждено уголовное дело.

Скончался ребенок, пострадавший при пожаре в многоквартирном доме в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Пожар произошел днем 11 января в квартире одного из домов по улице Совхозная в селе Путятино. По данным следствия, пьяные родители двоих детей легли спать и оставили их без присмотра. Старший сын баловался со спичками, вследствие чего в квартире начался пожар.

Родители не смогли принять своевременные меры для спасения всех своих детей, в результате чего мальчик 2023 года рождения пострадал. Его госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных при пожаре телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело.