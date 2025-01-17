Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 17
Сбт, 18
Вск, 19
ЦБ USD 102.38 -0.43 17/01
ЦБ EUR 105.81 -0.29 17/01
Нал. USD 103.90 / 103.00 17/01 12:30
Нал. EUR 107.90 / 108.49 17/01 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
17 661
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
22 648
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
32 466
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
27 328
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Скончался ребенок, пострадавший при пожаре в Рязанской области
Возбуждено уголовное дело.

Скончался ребенок, пострадавший при пожаре в многоквартирном доме в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Пожар произошел днем 11 января в квартире одного из домов по улице Совхозная в селе Путятино. По данным следствия, пьяные родители двоих детей легли спать и оставили их без присмотра. Старший сын баловался со спичками, вследствие чего в квартире начался пожар.

Родители не смогли принять своевременные меры для спасения всех своих детей, в результате чего мальчик 2023 года рождения пострадал. Его госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных при пожаре телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело.