В Рязанской области младенец скончался от ожогов, пока его мать спала

Трагедия случилась в ночь на 24 марта в селе Инякино. По словам местных жителей, малыш упал и застрял между кроваткой и батареей. Он получил сильные ожоги и погиб. Ему было 5 месяцев. Отмечается, что мальчик рос в неблагополучной многодетной семье. «Отца не было дома, мать спала пьяная», — подчеркнули в сообщении. Официальной информации о трагедии нет.

В Рязанской области младенец скончался от ожогов, пока его мать спала. Об этом сообщает паблик «Подслушано Шилово».

Трагедия случилась в ночь на 24 марта в селе Инякино. По словам местных жителей, малыш упал и застрял между кроваткой и батареей. Он получил сильные ожоги и погиб. Ему было 5 месяцев.

Отмечается, что мальчик рос в неблагополучной многодетной семье.

«Отца не было дома, мать спала пьяная», — подчеркнули в сообщении.

Официальной информации о трагедии нет.