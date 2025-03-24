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В Рязанской области младенец скончался от ожогов, пока его мать спала
Трагедия случилась в ночь на 24 марта в селе Инякино. По словам местных жителей, малыш упал и застрял между кроваткой и батареей. Он получил сильные ожоги и погиб. Ему было 5 месяцев. Отмечается, что мальчик рос в неблагополучной многодетной семье. «Отца не было дома, мать спала пьяная», — подчеркнули в сообщении. Официальной информации о трагедии нет.

В Рязанской области младенец скончался от ожогов, пока его мать спала. Об этом сообщает паблик «Подслушано Шилово».

Трагедия случилась в ночь на 24 марта в селе Инякино. По словам местных жителей, малыш упал и застрял между кроваткой и батареей. Он получил сильные ожоги и погиб. Ему было 5 месяцев.

Отмечается, что мальчик рос в неблагополучной многодетной семье.

«Отца не было дома, мать спала пьяная», — подчеркнули в сообщении.

Официальной информации о трагедии нет.