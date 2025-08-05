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Рязанке, спавшей, пока ее ребенок умирал на батарее, вынесли приговор
Рязанке Ирине Антипкиной, которая спала, пока ее пятимесячный сын умирал на батарее от ожогов, вынесли приговор. Срок по 109 статье части 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) вынесли в Шиловском районном суде, следует из картотеки дела. В пресс-службе региональной прокуратуры региона рассказали, что 29-летней жительнице Шиловского района дали один год ограничения свободы. Дело рассмотрели с участием гособвинителя — и. о. прокурора Шиловского района. Напомним, трагедия случилась в ночь на 24 марта в селе Инякино. По словам местных жителей, малыш упал и застрял между кроваткой и батареей. Он получил сильные ожоги и погиб. Ему было пять месяцев.

Рязанке Ирине Антипкиной, которая спала, пока ее пятимесячный сын умирал на батарее от ожогов, вынесли приговор. Срок по 109 статье части 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) вынесли в Шиловском районном суде, следует из картотеки дела.

В пресс-службе региональной прокуратуры региона рассказали, что 29-летней жительнице Шиловского района дали один год ограничения свободы. Дело рассмотрели с участием гособвинителя — и. о. прокурора Шиловского района.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 24 марта в селе Инякино. По словам местных жителей, малыш упал и застрял между кроваткой и батареей. Он получил сильные ожоги и погиб. Ему было пять месяцев.

Позже на НТВ вышло шоу с рязанкой, которая спала, когда ее младенец умер от ожогов.

1 июля завершили расследование гибели пятимесячного младенца.

Фото: кадр из шоу на НТВ