Попавший под колеса автомобиля в Рязани ребенок погиб

ДТП произошло 2 ноября, примерно в 13:45, около дома № 17 на проезде Яблочкова. По предварительной информации полицейских, 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Лаксджин», не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на 11-летнего ребенка, который шел по тротуару. Несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте ДТП.

Ранее появились кадры с места происшествия.

Позже стало известно, что водитель был пьян.