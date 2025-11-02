Рязань
Попавший под колеса автомобиля в Рязани ребенок погиб
Попавший под колеса автомобиля в Рязани ребенок погиб. Об этом сообщили в соцсетях ГАИ по региону.

ДТП произошло 2 ноября, примерно в 13:45, около дома № 17 на проезде Яблочкова.

По предварительной информации полицейских, 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Лаксджин», не справился с управлением, вылетел с дороги и наехал на 11-летнего ребенка, который шел по тротуару.

Несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте ДТП.

Ранее появились кадры с места происшествия.

Позже стало известно, что водитель был пьян.