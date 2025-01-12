При пожаре в доме в Рязанской области спасли трех человек

Пожар произошел в многоквартирном доме в селе Путятино.

В субботу, 11 января, в 13:10 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в селе Путятино. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в двухэтажном доме. Огонь повредил квартиру. Площадь пожара составила три квадратных метра.

В публикации сказано, что есть пострадавший. Информация о нем уточняется. При пожаре спасли трех человек.

На тушение выезжали два автомобиля и шесть человек личного состава.

Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, кто пострадал при пожаре в доме.