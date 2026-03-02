Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков ежегодной зимней рыбалкой в Борках

Последний день зимы стал для любителей порыбачить со всей Рязани настоящим праздником на льду. Около трёх сотен рыбаков и рыбачек собрались 28 февраля на Борковском затоне для того, чтобы побороться за Кубок «Окской стрелки» и просто хорошо провести время. ГК «Зеленый сад — наш дом» сменила формат ежегодных соревнований по подледному лову рыбы: каждый желающий мог принять участие в мероприятии для любителей активного отдыха.

Новый регламент позволил увеличить число участников. На Кубок «Окской стрелки» 2026 года зарегистрировались 57 команд, более 50 мужчин и женщин, 40 детей. Среди участников были представители компаний, предприятий и простые рязанцы. Береговая линия строящегося ЖК «Окская стрелка» приняла рыбаков от мала до велика, обеспечив огромному количеству людей отдых в приятной обстановке и спортивный кураж в борьбе за главные призы.

Отдельно приглашались и те, кто приобрел квартиры в жилом комплексе. В будущем они смогут рыбачить на набережной в ста метрах от своего дома, наслаждаясь удобной и развитой инфраструктурой комплекса.

Кубок «Окской стрелки»: формат и идея

В этом году участники состязались друг с другом в нескольких категориях: личный мужской зачет; личный женский зачет; командный зачет «Самая большая рыба»; командный зачет «Общий вес улова» и детский зачет. Женщины и дети соревновались только в бурении лунок, мужчины и команды — непосредственно в ловле рыбы.

Победителям в личных зачетах достались iPhone 16 для женщины и Apple Watch для мужчины. Команда с наибольшим весом улова получила 100 000 рублей, а за самую большую рыбу — 20 000. В то же время каждый без исключения ребенок получил за старания и спортивный дух личный подарок от ГК «Зеленый сад — наш дом».

Но не только за призами на Борковский затон приехало столько людей. В личной беседе большинство упоминали в первую очередь атмосферу соревнований, отдых и приятное времяпрепровождение.

«Самое главное — участие. Даже погода не может помешать. Главное в таких мероприятиях — атмосфера и опыт», — заявил Евгений, капитан команды «Канищевские рыбаки».

И, действительно, мало кто сидел в одиночестве на льду. В основном все рыбачили группами: с родными, друзьями и знакомыми. И даже те, кто оставались на суше, зря времени не теряли: для детей организовали зимние забавы (хоккей с мётлами, бег в мешках, гонки на ватрушке, футбол и прочее), а взрослые общались, греясь у специальных костерков, угощаясь шашлыком и попивая горячий чая со свежей выпечкой.

ГК «Зеленый сад — наш дом» сделала все, чтобы обеспечить комфорт и безопасность мероприятия. Семьям было приятно провести вместе два с половиной часа на природе. Компания поддерживает семейные ценности и стремится способствовать формированию новых, теплых и радостных семейных воспоминаний и впечатлений. И даже пасмурная погода — слякоть, дождь, ветер и затянутое небо — не могла помешать ни проведению Кубка, ни хорошему настроению участников.

«Соревнование прошли в действительно экстремальных условиях. Это было испытанием на прочность, можно сказать однозначно», — точно подметил депутат гордумы Павел Аверин, лично наблюдавший за проведением мероприятия.

Отметим, что перед началом Кубка команды ознакомили с техникой безопасности.

«Мы идем на этот лед, как будто бы садимся за руль — соблюдаем все те же правила. Если что-нибудь хотите выпить, то это может быть исключительно чай и не более того», — подчеркнул ведущий мероприятия Александр Паньков.

Итоги: победы, поражения и интриги

После завершения соревнований судьи организовали пункт регистрации улова, где взвешивалась добыча каждой из команд.

В основном на берег приносили по 200-400 граммов маленькой или очень некрупной рыбы, редко добирая до килограмма. После взвешивания прошло награждение победителей.

Первыми были дети: юных спортсменов построили в ряд и торжественно вручили им сертификаты на подарки. В женском зачёте с результатом в 37 секунд победила Наталья Петрова.

«Конечно, честно скажу, я был поражен. Может быть, это прозвучит парадоксально, но русские женщины они всегда парадоксальны: и в избу, и на коня, и в рыбалке, и в бурении — все могут! Я смотрел, наблюдал и, действительно, битва была сложной», — заявил Павел Аверин, вручая победительнице заслуженный iPhone 16.

После победы Наталья Петрова поделилась эмоциями:

«Не ожидала, что выиграю, но очень старалась, у меня вот руки до сих пор трясутся. Быстрее всех крутила и еще упала туда. Даже не знаю, как так получилось, просто чудо какое-то. О соревнованиях узнала от коллег на работе. Зашла на сайт, зарегистрировалась и сына зарегистрировала.

Потом позвонили, все объяснили: рассказали куда приехать и вот мы здесь, на этом празднике. Раньше ходила с братом на зимнюю рыбалку, сегодня неожиданно для самой себя оказалась в ударе».

В перерыве между награждением, в центре внимания оказался Константин — сын капитана команды «Канищевские рыбаки». Мальчик начал играть на своем баяне, собрав вокруг себя почти всех людей на берегу.

В личном зачете среди мужчин самый большой улов оказался у Павла Шитикова, который получил Apple Watch.

В командном зачете в номинации «Общий вес улова» победила команда «Чемпионы» и ее капитан — Сергей Сергеев. Им вручили самый большой кубок и сертификат на 100 000 рублей. Приз в командном зачете за самую большую рыбу получила команда «ЖБИ-2» и ее капитан Александр Емельянов, им достался сертификат на 20 000 рублей.

«Бывает выигрываем, бывает не выигрываем, в этом году нам повезло. Такая победа у нас в первый раз. Я думаю, мы справились на четверочку, с сегодняшней погодой совсем неплохо, клева-то практически не было. Я считаю, что нам в какой-то степени повезло. Рыбалка — это всегда везение. Конечно, я рад. Хотел бы поблагодарить организаторов, прежде всего „Зеленый сад“ потому, что мы который год сюда приезжаем, здесь все прекрасно организовано. Хочу поблагодарить директора компании Оришкевича Андрея Валерьевича лично. Я давно его знаю, большое ему спасибо, что он каждый год здесь организовывает такие мероприятия. Рыбалка — это увлечение миллионов людей, и он это увлечение, спорт продвигает в широкие массы. „Зеленому саду“ и ему лично», — заявил Александр Емельянов после соревнований.

После награждений участники обнялись и пожали друг другу руки. Кубок подарил много теплых и радостных воспоминаний.

Однако на этом водные соревнования на будущей набережной около ЖК «Окская стрелка» не заканчиваются.

ГК «Зеленый сад — наш дом» уже приглашает всех на турнир по сапам через несколько месяцев. Как ранее анонсировал управляющий директор компании Андрей Оришкевич, в 2026 году на Борковском затоне ожидаются уникальные женские заезды.