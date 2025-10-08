Рязанский облсуд оставил под стражей депутата, насмерть сбившего подростка

Рязанский областной суд оставил под стражей бывшего главу администрации Алешинского сельского поселения Рыбновского района Юрия Исаева, насмерть сбившего подростка. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба суда в своих соцсетях.

Отмечается, что рязоблсуд оставил без изменения постановление Рыбновского райсуда, который избрал Юрию Исаеву меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по пунктам «а», «в» части 4 статьи 264 УК РФ.

Напомним, 56-летний депутат, не имея «прав» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с питбайком. В результате аварии подросток скончался на месте.

22 сентября Рыбновский райсуд избрал Юрию Исаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 19 ноября 2025 года.