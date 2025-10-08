Рязань
Рязанский облсуд оставил под стражей депутата, насмерть сбившего подростка
Отмечается, что рязоблсуд оставил без изменения постановление Рыбновского райсуда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Юрию Исаеву. Он обвиняется по пунткам «а», «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Напомним, 56-летний депутат, не имея «прав» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с питбайком. В результате аварии подросток скончался на месте. 22 сентября Рыбновский райсуд избрал Юрию Исаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 19 ноября 2025 года.

