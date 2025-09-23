Стали известны подробности ДТП, в котором погиб подросток, в Рыбновском районе

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в результате ДТП. СК России по региону сообщает, что инцидент произошел 19 сентября 2025 года в Рыбновском районе. Известно, что за рулем легкового автомобиля был депутат Исаев Юрий. Ранее администрация района подтвердила это. 56-летний мужчина, не имея права управления и находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с пит-байком, за рулем которого находился подросток. В результате аварии юноша скончался на месте. В отношении водителя, подозреваемого в совершении преступления по статьям 264 УК РФ, следствие уже избрало меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что рязанская прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП с подростком. Напомним, в Рязанской области депутату, сбившему насмерть ребенка, избрали меру пресечения. Расследование продолжается.

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в результате ДТП. СК России по региону сообщает, что инцидент произошел 19 сентября 2025 года в Рыбновском районе.

Известно, что за рулем легкового автомобиля был депутат Исаев Юрий. Ранее администрация района подтвердила это.

56-летний мужчина, не имея права управления и находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с пит-байком, за рулем которого находился подросток. В результате аварии юноша скончался на месте.

В отношении водителя, подозреваемого в совершении преступления по статьям 264 УК РФ, следствие уже избрало меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что рязанская прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП с подростком.

Напомним, в Рязанской области депутату, сбившему насмерть ребенка, избрали меру пресечения.

Расследование продолжается.