Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
14°
Сбт, 27
11°
Вск, 28
11°
ЦБ USD 83.61 -0.38 26/09
ЦБ EUR 98.15 -0.45 26/09
Нал. USD 82.31 / 83.00 26/09 11:25
Нал. EUR 98.48 / 99.05 26/09 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
613
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
706
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 417
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 260
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб подросток, в Рыбновском районе
В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в результате ДТП. СК России по региону сообщает, что инцидент произошел 19 сентября 2025 года в Рыбновском районе. Известно, что за рулем легкового автомобиля был депутат Исаев Юрий. Ранее администрация района подтвердила это. 56-летний мужчина, не имея права управления и находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с пит-байком, за рулем которого находился подросток. В результате аварии юноша скончался на месте. В отношении водителя, подозреваемого в совершении преступления по статьям 264 УК РФ, следствие уже избрало меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что рязанская прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП с подростком. Напомним, в Рязанской области депутату, сбившему насмерть ребенка, избрали меру пресечения. Расследование продолжается.

В Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в результате ДТП. СК России по региону сообщает, что инцидент произошел 19 сентября 2025 года в Рыбновском районе.

Известно, что за рулем легкового автомобиля был депутат Исаев Юрий. Ранее администрация района подтвердила это.

56-летний мужчина, не имея права управления и находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с пит-байком, за рулем которого находился подросток. В результате аварии юноша скончался на месте.

В отношении водителя, подозреваемого в совершении преступления по статьям 264 УК РФ, следствие уже избрало меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что рязанская прокуратура взяла под контроль проверку смертельного ДТП с подростком.

Напомним, в Рязанской области депутату, сбившему насмерть ребенка, избрали меру пресечения.

Расследование продолжается.