В Рязанской области депутату, сбившему насмерть ребёнка, избрали меру пресечения

22 сентября Рыбновский районный суд рассмотрел ходатайство о заключении под стражу Исаева Юрия Викторовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Подозреваемый и его защитник П. выступили против удовлетворения этого ходатайства, предлагая избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Суд отказал и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Прокурор и потерпевшая поддержали ходатайство следователя, считая его обоснованным. Однако сам подозреваемый и его защитник П. выступили против удовлетворения этого ходатайства, предлагая вместо этого избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Суд отказал и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех дней.

Ранее власти подтвердили, что депутат насмерть сбил ребенка в Рязанской области.