«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уже установили в ЖК «Еврокласс-4»

Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уникальный для России проект и внедрила в свои многоквартирные дома собственный голосовой помощник, который получил название «Милый дом». В некотором роде это аналог уже имеющихся современных устройств, но он отличается тем, что сфокусирован именно на работе в жилом комплексе, взаимодействии жильцов с управляющей компанией.

Как это работает?

«Милый дом» уже способен распознавать и выполнять 11 команд. В последующем их количество планируется увеличить до 25.

Например, если в подъезде есть мусор и плохо убрано, то можно просто произнести: «Милый дом, грязно». После голосовой команды колонка создаст заявку в CRM-системе управляющей компании, передаст номер этажа и секции дома. Далее назначат ответственного за устранение проблемы. Кроме того, умного помощника можно попросить вызвать лифт или открыть шлагбаум, когда возникает такая необходимость. Через колонку можно узнать информацию о группе компаний «Зеленый сад — наш дом», оставить заявку на покупку любой недвижимости девелопера, заказать ремонт, подать жалобу или поблагодарить УК за проделанную работу.

Новая технология повышает уровень не только комфорта жильцов, но и их безопасности. С помощью колонок легко вызвать внутреннюю охрану жилого комплекса или дежурную службу. Уже от них запрос пойдет в полицию. Сначала охранники получают уведомления, просматривают камеры с того этажа, откуда поступила команда. Если они убеждаются, что происходит какой-либо инцидент, то принимают соответствующие меры. Чтобы позвать на помощь, жильцам нужно произнести: «Милый дом, помоги» или «Милый дом, тревога». После этого система автоматически среагирует.

При этом никакой специальной авторизации не предусматривается, работа голосового помощника доступна каждому жителю. Для удобства рязанцев в коридорах и холлах ЖК расположены памятки, которые содержат информацию о том, что нужно произнести, чтобы запустить определенную команду. В случае возникновения опасности для жителей (например, пожара), колонка будет громко предупреждать о происшествии. При необходимости — включать звуки сирены. В спокойное время из этих же умных колонок будет доноситься приятная музыка.

Интеграция с мессенджером Max

Деталями работы умного помощника поделился руководитель отдела развития направления ИИ ГК «Зелёный сад — наш дом» Александр Гущин, который занимается разработкой проекта. По его словам, «Милый дом» правильнее называть не просто колонкой, а отдельной экосистемой.

«Это набор плат, программного обеспечения, которые мы объединили, доработали, автоматизировали. Для пользователей появились личные кабинеты на официальном сайте, интеграция с мессенджером Max. В данный момент управлять помощником можно через голосовые команды, а в дальнейшем появится специальное приложение. Оно уже в проекте. Теперь не нужно звонить в управляющую компанию и ждать ответа, пока до тебя дойдет очередь», — рассказал Александр Гущин.

Впервые умные колонки «Милый дом» установили в ЖК «Еврокласс-4» на улице Быстрецкой. Устройства появились в лифтовых холлах и коридорах, по две колонки на каждом этаже.

«Алисы» оказались нежизнеспособными

До разработки собственной экосистемы «Зеленый сад — наш дом» уже пробовал внедрять искусственный интеллект в повседневную жизнь рязанцев. Ранее в многоэтажных домах устанавливали колонки «Алиса». Их тестировали, пробовали подстроить работу под жилые комплексы. Однако управлять колонками полностью было невозможно, так как программное обеспечение было сторонним.

«Жители пользовались ими, как обычной домашней колонкой „Алисой“. Некоторые включали песни ночью на полную громкость, не учитывая интересы соседей. Мы сначала пробовали регулировать колонки, но минусы от их внедрения стали очевидны. Захотелось уйти к полноценному собственному устройству, которое должно выполнять только те команды, которые мы заложили и соответствовать нашим практикам», — отметил руководитель отдела развития направления ИИ.

Именно тогда «Зеленый сад — наш дом» принял решение самостоятельно разработать умного помощника. В июне 2025 года появился специальный отдел, которому поручили сделать колонку.

«Мы нашли ребят. Одного — по искусственному интеллекту, написанию моделей для фразы пробуждения колонки, для распознавания речи пользователя; второго — для технической части, схемотехники, подбора компонентов. У нас получилось реализовать проект за 7-8 месяцев, — поделился Александр Гущин. — В начале работы возникали некоторые технические проблемы с моделями, распознаванием, параметрами. Внедрение искусственного интеллекта в подъезды оказалось сложным, проблемы были с поиском подходящих поставщиков компонентов платы. Но это, наверное, неизбежно при создании чего-о нового».

Эксперт подчеркнул, что на территории России есть застройщики, которые занимаются внедрением искусственного интеллекта в новостройки, но подобные технологии появляются преимущественно в дорогостоящем жилье. Особенностью ГК «Зеленый сад — наш дом» является то, что ИИ внедряют не в люксовые апартаменты, а в дома по доступным ценам, которые могут позволить себе жители Рязани.

Квартиры с «Милым домом» уже в продаже

В данный момент тестирование экосистемы продолжается. ЖК «Еврокласс-4», где уже работает эта технология, сдан в эксплуатацию. Совсем скоро жители получат ключи от квартир, приёмка начнётся 8 марта. В новых жилых комплексах девелопера технология «Милый дом» также будет внедряться.

На данном этапе работа с умной колонкой продолжается. Разработчики собирают обратную связь от рязанцев, выслушивает замечания. После этого они притупят к исправлению ошибок и улучшению функционала. Жителям потребуется время, чтобы привыкнуть к «Милому дому» и накопить пользовательский опыт взаимодействия с колонкой.

В скором времени данная технология может выйти за пределы подъездов. В планах у «Зеленого сада» разместить умные колонки не только в коридорах и холлах, но и в паркинговых зонах и на детских площадках.