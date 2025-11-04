Рязанца, сбившего насмерть 11-летнего мальчика, заключили под стражу

Как рассказали в прокуратуре, по версии следствия, 2 ноября в обеденное время вблизи дома № 17 по проезду Яблочкова 34-летний рязанец, управляя автомобилем «Лаксджин», наехал на 11-летнего ребенка, который шел по тротуару. От полученных травм мальчик погиб на месте ДТП. «При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — подчеркнули в прокуратуре. С учетом мнения прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 января 2026 года.

Отмечается, что 34-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Напомним, уголовным делом заинтересовался Бастрыкин.