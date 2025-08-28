Прокурор обжаловал приговор рязанке, сын которой умер на батарее от ожогов

Жалобу на не вступивший в силу приговор подал прокурор. Заявление приняли к рассмотрению. Напомним, 4 августа 2025 года Ирине Антипкиной вынесли приговор по 109 статье части 1 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что 29-летней жительнице Шиловского района дали один год ограничения свободы. Сын Ирины Антипкиной скончался от ожогов, пока женщина спала. Трагедия произошла в ночь на 24 марта в селе Инякино Шиловского района.

В Рязанской области обжаловали приговор Ирине Антипкиной, которая спала, когда ее пятимесячный сын умер на батарее от ожогов. Информация опубликована в карточке дела на сайте Шиловского районного суда.

Жалобу на не вступивший в силу приговор подал прокурор. Заявление приняли к рассмотрению.

Напомним, 4 августа 2025 года Ирине Антипкиной вынесли приговор по 109 статье части 1 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что 29-летней жительнице Шиловского района дали один год ограничения свободы.

Сын Ирины Антипкиной скончался от ожогов, пока женщина спала. Трагедия произошла в ночь на 24 марта в селе Инякино Шиловского района. По словам местных жителей, ребенок упал и застрял между кроваткой и батареей. Отмечается, что он рос в неблагополучной многодетной семье.

В эфире телеканала «НТВ» после трагедии вышел сюжет под названием «Проспала смерть сына на батарее». Выяснилось, что женщина покормила ребенка и уснула вместе с ним. Но Ирина Антипкина не почувствовала, как малыш уполз от нее. В эфире программы травматолог Никита Гайдуков предположил, что ребенок мог удариться головой и потерять сознание, поэтому не издавал никаких звуков и сразу мог не прийти в сознание.

Антипкина сообщила, что официальная причина смерти по версии следственного комитета — болевой шок.