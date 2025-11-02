Водитель, насмерть сбивший ребенка в Рязани, был пьян

ДТП произошло 2 ноября около дома № 17 по проезду Яблочкова. 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Лаксджин», сбил 11-летнего ребенка, передвигавшегося по тротуару. От полученных травм мальчик погиб на месте. При этом, по данным надзорного органа, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка. На место происшествия выезжал прокурор Октябрьского района Рязани Сергей Аксенов. Ранее в ГАИ сообщали, что водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил ребенка.

