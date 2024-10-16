Юлия Швакова подвела итоги работы рязанской делегации в Китае

Восемь рязанских компаний провели более 80 раундов переговоров с 26 потенциальными партнерами из КНР.

Бизнес-миссии рязанских предприятий за рубеж дают конкретные результаты в виде договоренностей о сотрудничестве. Об этом заявила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

«Уже можно подвести первые итоги поездки в Китай: восемь рязанских компаний провели более 80 раундов переговоров с 26 потенциальными партнерами из КНР. Отмечу, что акцент в подборе участников миссии был сделан на производителей сельхозпродукции и продуктов питания в соответствии с потребностями рынка и целями наших предприятий», — написала она.

В числе ключевых предварительных договоренностей два соглашения компании «Скопинзернопродукт» с китайскими Jiawo Beidahuang Agricultural Holdings Co., Ltd (АО «Легендагро Холдинг», Пекин) и Harbin Foreign Economy and Trade Group Co., Ltd о поставках зернобобовых культур, а также соглашение Касимовского картофелеперерабатывающего комбината о сотрудничестве в сфере поставок картофельных хлопьев с Российским Национальным павильоном сети магазинов RU в Китае.

Кроме того, «Скопинзернопродукт» ведет переговоры о пробной поставке проса компании в Китае, Касимовский картофелеперерабатывающий комбинат обсуждает с несколькими потенциальными покупателями заключение контрактов на поставку картофельных хлопьев, «Рязаньэлеватор» планирует пробные поставки муки, кондитерская фабрика «Конфеста» намерена заключить договор о поставках своей продукции в торговые точки КНР.

«Китайский рынок очень перспективен, и мы помогаем нашим производителям преодолеть препятствия и сложности, которые сегодня существуют. Большую поддержку в этом оказывает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса, организующий такие бизнес-миссии, где участники могут установить прямые контакты и оценить возможности и потребности партнеров. Уверена, что количество экспортных контрактов с компаниями КНР будет расти», — заключила Швакова.