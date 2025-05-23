Два человека погибли в «огненном» ДТП в Рязанской области

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 23 мая, на 428-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. Там столкнулись два грузовика и легковушка. В результате ДТП водители грузовых машин от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля, а также 16-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа.

Два человека погибли в «огненном» ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в пятницу, 23 мая, на 428-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе.

Там столкнулись два грузовика и легковушка.

В результате ДТП водители грузовых машин от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля, а также 16-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

На месте работает следственно-оперативная группа.