Военный суд вынес приговор в отношении рязанского подрывника Сидики*
По словам адвоката, подсудимому назначили 29 лет лишения свободы за подрыв ж/д путей и атаку на аэродром. Кроме того, с осужденного за терроризм Сидики взыщут более 60 млн рублей в счет возмещения ущерба РЖД и другим компаниям. Ранее сообщалось, что гособвинение запросило для него 30 лет лишения свободы. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете. *внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.
Военный суд вынес приговор в отношении рязанского подрывника Руслана Сидики*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Попковского.
По его словам, подсудимому назначили 29 лет лишения свободы за подрыв ж/д путей и атаку на аэродром.
Кроме того, с осужденного за терроризм Сидики взыщут более 60 млн рублей в счет возмещения ущерба РЖД и другим компаниям.
Ранее сообщалось, что гособвинение запросило для него 30 лет лишения свободы.
Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.
*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.