Военный суд вынес приговор в отношении рязанского подрывника Сидики*

По словам адвоката, подсудимому назначили 29 лет лишения свободы за подрыв ж/д путей и атаку на аэродром. Кроме того, с осужденного за терроризм Сидики взыщут более 60 млн рублей в счет возмещения ущерба РЖД и другим компаниям. Ранее сообщалось, что гособвинение запросило для него 30 лет лишения свободы. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете. *внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.

Военный суд вынес приговор в отношении рязанского подрывника Руслана Сидики*. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Попковского.

По его словам, подсудимому назначили 29 лет лишения свободы за подрыв ж/д путей и атаку на аэродром.

Кроме того, с осужденного за терроризм Сидики взыщут более 60 млн рублей в счет возмещения ущерба РЖД и другим компаниям.

Ранее сообщалось, что гособвинение запросило для него 30 лет лишения свободы.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.