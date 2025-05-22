В Рязанской области пропал мужчина на инвалидной коляске
Местонахождение мужчины неизвестно с 21 мая 2025 года. Отмечается, что он носит очки, передвигается на инвалидной коляске. Приметы: плотное телосложение, волосы — седые. Одежда: неизвестно. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по номеру 112 или 8 (800) 700-54-52.
В Скопине Рязанской области пропал 63-летний Вячеслав Ляшов. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 21 мая 2025 года. Отмечается, что он носит очки, передвигается на инвалидной коляске.
Приметы: плотное телосложение, волосы — седые.
Одежда: неизвестно.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по номеру 112 или