В Рязанской области пропал мужчина на инвалидной коляске

Местонахождение мужчины неизвестно с 21 мая 2025 года. Отмечается, что он носит очки, передвигается на инвалидной коляске. Приметы: плотное телосложение, волосы — седые. Одежда: неизвестно. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по номеру 112 или 8 (800) 700-54-52.