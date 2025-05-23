Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Рязанской области

Трагедия произошла 23 мая в Клепиковском районе. В результате столкновения двух грузовиков и легковушки погибли два водителя, два человека пострадали, в том числе 16-летняя пассажирка. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. По данным ведомства, на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Клепиковского района Денис Калинин.