Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Рязанской области
Трагедия произошла 23 мая в Клепиковском районе. В результате столкновения двух грузовиков и легковушки погибли два водителя, два человека пострадали, в том числе 16-летняя пассажирка. По поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. По данным ведомства, на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Клепиковского района Денис Калинин.
Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла 23 мая в Клепиковском районе. В результате столкновения двух грузовиков и легковушки погибли два водителя, два человека пострадали, в том числе 16-летняя пассажирка.
По поручению прокурора области Дмитрия Коданева организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.
По данным ведомства, на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Клепиковского района Денис Калинин.
Видео: Прокуратура Рязанской области.