В Ласкове в День Победы конный строй прошел в Бессмертном Полку

В поселке Ласковский 9 мая конный клуб «Рязанский табунок» устроил традиционный Бессмертный Полк в конном строю, который проводится 2021 года. Участники мероприятия, среди которых тренеры клуба и их ученики, проехали по деревне, неся портреты своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Утро 9 мая у нас начинается с подготовки к празднику: мы заранее готовим портреты, форму и ленты», — рассказали организаторы. Впереди колонны шел всадник со знаменем. Всадники выстраивались в тройки, соблюдая дистанцию, и двигались вдоль деревни под звуки музыки военного времени. В 2025 году к мероприятию присоединился ретро автомобиль.

В поселке Ласковский 9 мая конный клуб «Рязанский табунок» устроил традиционный Бессмертный Полк в конном строю, который проводится 2021 года. Об этом РЗН. Инфо рассказали организаторы события.

Участники мероприятия, среди которых тренеры клуба и их ученики, проехали по деревне, неся портреты своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Утро 9 мая у нас начинается с подготовки к празднику: мы заранее готовим портреты, форму и ленты», — рассказали организаторы.

Впереди колонны шел всадник со знаменем. Всадники выстраивались в тройки, соблюдая дистанцию, и двигались вдоль деревни под звуки музыки военного времени. В 2025 году к мероприятию присоединился ретро автомобиль.

Местные жители выходили на улицы, чтобы поддержать всадников и присоединиться к празднованию. По возвращении на территорию клуба всадники подготовились к конному представлению, посвященному Дню Победы.

«С каждым годом количество участников как в пешем, так и в конном строю растет, что свидетельствует о растущем интересе к нашему Бессмертному Полку», — заключили организаторы.

Фото — Александр Казаков.