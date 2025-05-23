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В Рязани рецидивист украл у работницы ПВЗ два смартфона
В полицию обратилась сотрудница пункта выдачи заказов интернет-магазина и сообщила, что на работу у нее пропали два телефона. Она была занята посетителями и оставила гаджеты на тумбочке без присмотра. Оперативники по описанию узнали 37-летнего гражданина, который недавно приехал в областной центр. Ранее его осудили за хищения. Полицейские установили, что злоумышленник уехал в Москву. Там его нашли и задержали. Оказалось, что преступник намеренно посещал магазины, офисы и ПВЗ, чтобы похитить ценные вещи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Рязани рецидивист украл у работницы ПВЗ два смартфона. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась сотрудница пункта выдачи заказов интернет-магазина и сообщила, что на работу у нее пропали два телефона. Она была занята посетителями и оставила гаджеты на тумбочке без присмотра.

Оперативники по описанию узнали 37-летнего гражданина, который недавно приехал в областной центр. Ранее его осудили за хищения. Полицейские установили, что злоумышленник уехал в Москву. Там его нашли и задержали.

Оказалось, что преступник намеренно посещал магазины, офисы и ПВЗ, чтобы похитить ценные вещи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.