В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей

В Рязани состоялось двухдневное заседание правления Российского союза строителей. Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и 16 мая. Темами конференций двух дней стали «Комплексное развитие территорий в рамках реализации многоквартирного и индивидуального жилищного строительства на примере ГК „Зеленый сад“» и «Взаимодействие с образовательными учреждениями и работодателями в строительной сфере».

15 мая управляющий директор «Зеленого сада» Андрей Оришкевич провел экскурсию по жилому комплексу «Еврокласс», где три из пяти домов уже сданы в эксплуатацию. Корреспондент РЗН. Инфо провела два дня на мероприятиях и узнала подробности.

КРТ в Рязанской области

Первый день заседания правления РСС был посвящен комплексному развитию территорий (КРТ) в рамках реализации многоквартирного и индивидуального жилищного строительства на примере группы компаний «Зеленый сад». Гостями и спикерами конференции стали руководители Российского союза строителей, в том числе его президент Владимир Яковлев, директор департамента КРТ Минстроя России Мария Синичич, управляющий директор группы компаний «Зеленый сад» Андрей Оришкевич и другие. Кроме того, в конференции участвовали представители союза строителей из Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка, Воронежа, Орла и Тамбова.

Директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич рассказал об опыте компании в области комплексного развития территорий и применении инновационных технологий.

«Каждый наш проект — это попытка внедрить что-то новое. Мы стараемся, чтобы все элементы инфраструктуры были максимально современными и удобными для жителей», — подчеркнул он.

Он отметил, что при реализации проектов компания активно использует современные решения: системы видеонаблюдения, управление домами через голосовых помощников и умные парковки.

«С приходом нового губернатора Павла Викторовича [Малкова] ситуация начала позитивно меняться. Власть сейчас очень справедливая к застройщикам. Мы получаем поддержку практически на каждом этапе. Конечно, есть трудности, но в целом настроение хорошее», — добавил он.

Андрей Оришкевич рассказал о практике компании в области комплексного развития территорий на примере двух масштабных проектов. Один из них — с Домом. РФ — это территория КРТ площадью 150-180 гектаров, самая крупная в стране. Также он упомянул проект «Большая Медведица», внутри которого создается огромная территория с озерами и набережными. В будущем планируется запуск проекта «Окская стрелка» площадью 900 гектаров.

Также управляющий директор «Зелёного сада» рассказал о трудностях при реализации КРТ, с которыми сталкиваются региональные застройщики. Дополнительное строительство, например, школ вместе с многоквартирным домом, увеличивает стоимость за квадратный метр до примерно 100 тысяч рублей — неподъемная цена жителей в регионах.

Директор департамента КРТ Минстроя России Мария Синичич была на конференции дистанционно.

«Вы знаете, что уже четвертый год в рамках законодательства ведется серьезная работа. Сегодня запускается второй блок инструментов — инфраструктурное меню и инфраструктурные кредиты для финансирования проектов. Рязань — запущен один из двух первых проектов КРТ в стране, где агрегатором является Фонд развития территорий. Работа с фондом помогла сфокусировать необходимость строительства социальной инфраструктуры в регионе, упростила работу оператора в части привлечения инвесторов к этим проектам», — рассказала Синичич.

Глава министерства строительного комплекса Рязанской области Марат Султанов рассказал журналистам о текущем статусе проектов КРТ в регионе и о проекте по строительству нового микрорайона в Шлаковом. Там, на территории 26,9 гектаров района появится современное комфортное жилье, общественные пространства, транспортная и социальная инфраструктура, включая новую школу, детский сад и поликлинику.

Он подчеркнул, что застройщики в области проявляют интерес к участию в подобных проектах, однако их готовность к реализации комплексного развития территорий требует внимательного отбора.

«Еврокласс»

После конференции и фуршета с живой музыкой участникам съезда организовали увлекательную экскурсию по стилобату «Еврокласса», который примыкает к уже сданным жилым домам.

Гости смогли лично ознакомиться с современными элементами благоустройства дворовой территории, о которых подробно рассказал управляющий директор ГК «Зеленый сад». Андрей Оришкевич отметил, что в проекте применены инновационные решения, направленные на повышение комфорта и безопасности жителей. Например, была продемонстрирована система безопасности «Антитеррор», включающая не только круглосуточную охрану, но и тревожные кнопки, расположенные в удобных местах для быстрого реагирования — часть из них разместили на детских площадках.

Кроме того, участники увидели «умные» фонари, которые автоматически регулируют освещение в зависимости от времени суток и присутствия людей. Вдобавок были представлены скамейки с подогревом и USB-портами для зарядки гаджетов. Кстати, порты поддерживали даже «Быструю зарядку». Такие элементы создают уютную атмосферу и делают двор более функциональным. Не остались без внимания лифты, управляемые голосовым помощником «Алиса».

Оришкевич продемонстрировал работу «Алисы»:

— Алиса, позови охрану.

— Да, конечно, набираю номер охраны.

Через три гудка на колонку ответили:

— Здравствуйте, охрана, что у вас случилось?

— Это был проверочный звонок, спасибо за работу.

После этого у колонки попросили вызвать лифт — он приехал. Также попросили включить музыку. По словам Оришкевича, с этой функцией у жителей иногда возникают вопросы — подростки шалят и включают музыку на максимальной громкости. С ними уже провели воспитательную беседу.

Экскурсия вызвала живой интерес у участников: они смогли лично убедиться в том, как современные технологии интегрированы в повседневную жизнь жителей новых жилых комплексов.

Во дворе многоэтажки есть клумбы, комфортные качели, несколько спортплощадок для занятия различными видами спорта с трибунами, для самых юных жителей, чтобы те учились ПДД расставили дорожные знаки. В огороженной части двора живут белочки — их увидеть не удалось, животные испугались большого количества людей и спрятались в домики.

Объект

Участники экскурсии смогли поприсутствовать на ежедневной планерке на объекте еще строящейся части «Еврокласса». По видеоконференции подключились руководители отделов, но многие з них присутствовали лично.

После этого участники осмотрели экспозицию, подготовленную рязанскими предприятиями, работавшими в строительной сфере. В том числе были представлены изделия, произведенные осужденными к принудительным работам. В рамках сотрудничества с УФСИН России по Рязанской области ГК «Зеленый сад» построила образцовый исправительный центр в Шумаши, где проживают граждане, отбывающие наказание. Осужденные имеют возможность работать в строительной компании, что позволяет им приобретать профессиональные навыки и оставаться на работе после отбытия наказания. Такой подход способствует социальной реабилитации и снижению рецидива.

Коэффициент пробации при этом составлял 10%, что значительно выше среднего по стране — около 3%.

Проблемы кадров в регионе

По словам директора строительного колледжа Александра Суслова, до 2030 года Рязанской области потребуется 12 тысяч строителей. Образовательные учреждения не справляются с этим объемом. На конференции показали фильм о студентах, работающих на «Зеленый сад», занятых в различных сферах — от инженеринга до малярных работ.

«На заседании отметили важность вопросов строительства. Развитие отрасли и подготовка кадров — ключевые принципы страны. Уже пять лет мы сталкиваемся с нехваткой специалистов, и я шучу, что каждый второй руководитель строительной организации — это либо министр, либо студент, которого мы обучаем», — отметил Суслов.

Исследования РГУ имени Есенина показали соотношение дефицита кадров примерно 70 на 30. За последние 10 лет число студентов выросло с 640 до 1600 без расширения инфраструктуры. Прием в колледж увеличился на 40%, создано 11 современных мастерских (пять за гранты, шесть за собственные средства — потратили почти 40 млн рублей). Ежегодно выпускается около 350 специалистов, из которых около 60% находят работу по профессии.

Однако есть проблемы с практикой студентов: 65% работодателей не берут практикантов, 52% не имеют программ адаптации, а 78% не готовы платить за стажировку. Многие расторгают договоры при опозданиях или низкой производительности, что ведет к потере компетенций у молодых и у работодателей.

«Мы проводим исследования среди студентов и отмечаем положительный опыт сотрудничества: около 65% выпускников трудоустраиваются сразу после обучения. Но часть уходит в армию или по другим причинам — примерно 30-45%. Задача — удержать выпускников и обеспечить их трудоустройство», — добавил Суслов.

Еще одна проблема — сокращенные сроки обучения и ускоренные программы подготовки. Многие выпускники выходят из учебных заведений еще несовершеннолетними (до 18 лет), что вызывает сложности при трудоустройстве: около 60% компаний отказываются брать таких молодых специалистов на практику из-за непонимания особенностей работы с молодежью.

В этом году начато взаимодействие с компанией «Зеленый сад» по созданию системы стажировок для студентов: планируется направлять около 140 молодых специалистов для повышения эффективности и снижения потерь при трудоустройстве.

«Развитие кадрового потенциала — приоритет отрасли. Мы работаем над улучшением условий обучения, практики и взаимодействия с работодателями для формирования сильной профессиональной базы», — заключил Суслов.

На конференции выступили также другие руководители профильных организаций. Валерий Емец, директор Рязанского филиала Московского политехнического университета, отметил важность инженерных специальностей и научно-производственного комплекса в вузах.

Он подчеркнул проблему низкой конкурентоспособности услуг и необходимость ранней профориентации (с 6-7 классов). Предприятия уже со второго курса принимают студентов на практику и работу.

Также необходимо увеличивать бюджетные мест по направлению «архитектура» для сохранения исторического облика города и региона: без государственных средств развитие этой сферы невозможно.

Подводя итог двухдневной работе, первый вице-президент Российского союза строителей Владимир Дедюхин отметил важность проведения заседания именно в Рязанской области. Это позволяет учитывать местные проблемы, узнавать, чем на самом деле живут регионы и двигаться в правильном направлении развития.