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24 апреля 15:11
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В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
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В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
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Случай с разводом рязанца, погибшего на СВО, стал поводом для нового закона
В понедельник, 12 мая, стало известно, что в Госдуму внесут проект о запрете раздела доходов одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО, при расторжении брака. Отмечается, что мера коснется только браков, заключенных после 24 февраля 2022 года. Ранее мы писали, о случае, когда участник спецоперации из Рязани стал жертвой «черной вдовы». Молодой человек женился на девушке после начала спецоперации и попытался развестись через полгода брака. Решение о расторжении брака должно было вступить в силу 25 марта 2025 года, однако 9 марта боец погиб, а его «супруга» передумала разводиться и обжаловала решение суда, рассчитывая получить выплаты за его смерть. Позже сюжет об этом случае показали на федеральном канале.

Случай с разводом рязанца, погибшего на СВО, стал поводом для нового закона. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 12 мая, стало известно, что в Госдуму внесут проект о запрете раздела доходов одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО, при расторжении брака.

Отмечается, что мера коснется только браков, заключенных после 24 февраля 2022 года.

Ранее мы писали, о случае, когда участник спецоперации из Рязани стал жертвой «черной вдовы». Молодой человек женился на девушке после начала спецоперации и попытался развестись через полгода брака. Решение о расторжении брака должно было вступить в силу 25 марта 2025 года, однако 9 марта боец погиб, а его «супруга» передумала разводиться и обжаловала решение суда, рассчитывая получить выплаты за его смерть.

Позже сюжет об этом случае показали на федеральном канале.