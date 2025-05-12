Случай с разводом рязанца, погибшего на СВО, стал поводом для нового закона

В понедельник, 12 мая, стало известно, что в Госдуму внесут проект о запрете раздела доходов одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО, при расторжении брака. Отмечается, что мера коснется только браков, заключенных после 24 февраля 2022 года. Ранее мы писали, о случае, когда участник спецоперации из Рязани стал жертвой «черной вдовы». Молодой человек женился на девушке после начала спецоперации и попытался развестись через полгода брака. Решение о расторжении брака должно было вступить в силу 25 марта 2025 года, однако 9 марта боец погиб, а его «супруга» передумала разводиться и обжаловала решение суда, рассчитывая получить выплаты за его смерть. Позже сюжет об этом случае показали на федеральном канале.

Случай с разводом рязанца, погибшего на СВО, стал поводом для нового закона. Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 12 мая, стало известно, что в Госдуму внесут проект о запрете раздела доходов одного из супругов, полученных в связи с участием в СВО, при расторжении брака.

Отмечается, что мера коснется только браков, заключенных после 24 февраля 2022 года.

Ранее мы писали, о случае, когда участник спецоперации из Рязани стал жертвой «черной вдовы». Молодой человек женился на девушке после начала спецоперации и попытался развестись через полгода брака. Решение о расторжении брака должно было вступить в силу 25 марта 2025 года, однако 9 марта боец погиб, а его «супруга» передумала разводиться и обжаловала решение суда, рассчитывая получить выплаты за его смерть.

Позже сюжет об этом случае показали на федеральном канале.