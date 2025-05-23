На Московском шоссе в Рязани задымилась «ГАЗель»
Отмечается, что ЧП произошло на трассе М5 возле поста ГАИ в Дягилеве. «Мужики вытаскивают груз и пытаются потушить кузов», — сказано в посте. Подробности произошедшего неизвестны.
На Московском шоссе в Рязани задымилась «ГАЗель». Об этом в пятницу, 23 мая, сообщает Telegram-канал «Топор | Новости Рязани».
Отмечается, что ЧП произошло на трассе М5 возле поста ГАИ в Дягилеве.
«Мужики вытаскивают груз и пытаются потушить кузов», — сказано в посте.
Подробности произошедшего неизвестны.