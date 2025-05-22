В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов

ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в России проект по созданию дорожной сети для передвижения на СИМах. Идею будут реализовать на территории ЖК «Окская стрелка» в Рязани. Редакция РЗН. Инфо узнала о подробностях масштабного проекта, о концепции «первой мили» и том, как обучить детей — самых активных пользователей самокатов — передвигаться с помощью СИМов безопасно и на постоянной основе.

В апреле власти Рязани запретили передвижение на самокатах во всех парках города. За один месяц в 2025 году кикшеринговые компании «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» выписали более 26 тысяч штрафов и заблокировали 190 тысяч российских пользователей СИМов. По подсчетам экспертов, это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В Рязани, по данным мэрии, за прокатный сезон 2024 года операторы СИМ зафиксировали более 200 нарушений со стороны, арендующих самокаты и выписали им штрафы на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Кроме того, за прошедший год в Рязанской области УМВД зарегистрировало 52 ДТП с самокатами, погибших не было, однако 35 человек получили травмы.

Несмотря на запреты, штрафы и происшествия, количество самокатов на дорогах продолжает расти. А вместе с этим увеличивается массовое недовольство и негатив. Причем, как от пешеходов, которые раздражаются от хаотичной езды самокатов по тротуарам, так и от водителей, недовольных поведением самокатчиков на дорогах.

Что делать? Ответ один — необходимо создавать инфраструктуру и обучать людей культуре безопасного пользования мобильным и удобным транспортом.

Как отметили в администрации Рязани, пока законодательство не позволяет требовать от операторов СИМ процент от заработка для создания инфраструктуры для самокатов. У властей города есть планы по созданию специальных дорожек для самокатов на Московском шоссе и улице Зубковой во время капремонта улиц. Однако деньги на эти проекты пока не выделены.

Чтобы изменить ситуацию и постараться решить проблему с самокатами, ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в России проект по созданию дорожной сети для передвижения на СИМах.

Идею будут реализовать на территории ЖК «Окская стрелка» в Рязани.

Редакция РЗН. Инфо узнала о подробностях масштабного проекта, о концепции «первой мили» и том, как обучить детей — самых активных пользователей самокатов — передвигаться с помощью СИМов безопасно и на постоянной основе.

Как это будет выглядеть?

Проект благоустройства Борковской набережной — это амбициозная инициатива «Зеленого сада». В проекте планируется создать дорожную сеть с разными типами дорожек для СИМов, каждая из которых будет иметь свои особенности.

Синяя линия — это квартальная дорожка шириной 2,4 метра и длиной 13,03 километра. Она будет основной транспортной артерией между кварталами и подойдет для быстрого передвижения на самокатах. Дорожка обеспечит удобный доступ к набережным и деловым зонам.

Зеленая линия представляет собой внутреннюю квартальную дорожку шириной 1,2 метра и длиной 7,5 километра. Она пройдет через жилые районы и будет предназначена для коротких поездок с низкой скоростью.

Оранжевая линия — это придомовые дорожки шириной 1,2 метра и длиной 12,1 километра. Она будет расположена вдоль жилых домов и обеспечит удобный доступ к подъездам и дворовым территориям.

Фиолетовая линия — велодорожка шириной от 2,5 до 3,6 метра с протяженностью 15,4 километра. Эта дорожка подойдет как для велосипедистов, так и для пользователей самокатов. Она особенно удобна для длинных маршрутов вдоль набережной и других красивых мест.

Проект также учитывает безопасность пользователей. Ширина и тип дорожек будут меняться в зависимости от окружающей среды, что поможет снизить риски как для тех, кто использует самокаты или велосипеды, так и для пешеходов.

«Первая миля»

У транспортных экспертов существует термин «последняя миля», который обозначает последний отрезок пути, который человек проходит от остановки общественного транспорта до своего дома, школы, магазина или больницы. Этот этап часто требует пешей прогулки или поездки на велосипеде или самокате.

Директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич рассказал, что в проекте ЖК «Окская стрелка» компания переосмыслила концепцию «последней мили». По его мнению, этот термин не совсем удачен, и было предложено новое название — «первая миля».

«Мы говорим о тех трудностях, с которыми сталкивается человек при передвижении пешком или пересаживаясь на разные виды транспорта. Идея заключается в том, что на „первой миле“ человек выходит из квартиры, берет свой самокат и доезжает до парковки, а затем продолжает путь на автомобиле. Поэтому на всех парковках в „Окской стрелке“ будут предусмотрены зоны для хранения СИМов — это станет ключевой идеей проекта», — рассказал Оришкевич.

Так, в Борках планируется создание площадок для парковки в цокольных этажах жилых домов с учетом безбарьерной среды. Пользователи смогут заехать на своем самокате к лифту и спуститься на общественную парковку для СИМ, где также будут установлены зарядные станции. Кроме того, предусмотрены кладовые помещения для хранения самокатов внутри зданий для тех рязанцев, кто предпочтет не пользоваться общественной парковкой.

«Проектирование дорожек для средств индивидуальной мобильности — это вполне выполнимая задача в рамках нашей улично-дорожной сети. Уже запланировано 43 километра дорог для СИМов — столько же запланировано дорог для автомобилей в проекте», — поделился Андрей Оришкевич.

В плане выделены специальные зоны для создания отдельных полос и парковок для самокатов. Это поможет избежать конфликтов между автомобилистами и пользователями СИМов. «Зеленый сад» также стремится минимизировать пересечения полос СИМ с пешеходами и автомобилями на перекрестках, чтобы сделать движение более безопасным.

Как отметил Оришкевич, для успешной реализации концепции «первой мили» необходимо учитывать множество факторов: плотность застройки, наличие зеленых зон, уровень загруженности дорог и потребности местных жителей. Например, в густонаселенных районах важно создать безопасные маршруты для СИМ, отделенные от автомобильного потока. Именно это и планирует сделать «Зеленый сад».

По мнению директора, создание инфраструктуры для СИМ — это не просто вопрос удобства, но и вопрос безопасности рязанцев. Он подчеркнул важность интеграции новых решений в существующую транспортную систему города.

СИМодром и школьный терминал

Одним из наиболее актуальных направлений в развитии инфраструктуры для самокатов является создание терминалов у школ. В условиях растущего числа пользователей СИМов среди молодежи важно обеспечить безопасность детей при их использовании. В «Окской стрелке» планируется создание отдельного терминала у школы, который будет включать крытое пространство для ожидания, парковку для самокатов и остановку для школьного автобуса.

«Такой терминал не только повысит безопасность детей, но и создаст комфортные условия для родителей. Они смогут быть уверены в том, что их дети находятся в безопасной зоне с предусмотренными мерами предосторожности. Кроме того, наличие крытого пространства защитит детей от дождя или снега», — подчеркнул директор.

Важной частью проекта станет создание специальной площадки — СИМодрома — где дети смогут обучаться безопасному использованию средств индивидуальной мобильности. На этой площадке будут проводиться занятия под руководством профессиональных тренеров, которые научат детей основам безопасности на дороге, правилам поведения при езде на самокатах и навыкам их управления.

СИМодром будет включать различные элементы обучения: от теоретических занятий о правилах дорожного движения до практических уроков по управлению самокатами.

«Обучение на СИМодроме поможет снизить количество несчастных случаев среди молодежи», — отметил Оришкевич.

Он также подчеркнул необходимость повышения общей культуры использования средств индивидуальной мобильности в обществе. По его словам, «Зеленый сад» с помощью СИМодрома намерен воспитать новое поколение ответственных пользователей СИМ.

«Кроме того, важно вовлечь родителей в процесс обучения детей безопасному использованию средств индивидуальной мобильности. Для этого планируется проводить совместные мероприятия с участием родителей и детей на площадке СИМодрома», — добавил директор.

Безопасность на дорогах

Обеспечение безопасности пользователей СИМ внутри жилого комплекса является одной из важнейших задач проекта, подчеркнул Оришкевич. В современных условиях необходимо учитывать не только безопасность на дорогах, но и безопасность в местах общего пользования. Для этого планируется внедрение систем видеонаблюдения и сотрудничество с местными правоохранительными органами по вопросам безопасности.

Особое внимание будет уделено освещению территорий внутри жилых комплексов. Установка камер видеонаблюдения станет дополнительным средством защиты пользователей СИМ от возможных правонарушений.

Директор отметил, что создание отдельных дорожек для СИМ, велосипедов и пешеходов поможет минимизировать пересечения потоков движения и повысить общую безопасность на территории «Окской стрелки». Это позволит избежать конфликтов между различными участниками дорожного движения и сделает передвижение более комфортным. Также планируется установка информационных табло с указанием правил поведения на территории жилого комплекса.

«Внутри жилого комплекса действуют общие правила дорожного движения; мы не выступаем как инициаторы или контролеры всего процесса. Вместе с тем мы активно продвигаем проект „Безопасный город“. Мы участвуем в подобном проекте в Жуковском и видим там работу с видеонаблюдением и контролем за уличной дорожной сетью», — рассказал Оришкевич.

Кроме того, «Зеленый сад» планирует создать опорный пункт полиции по примеру своего проекта в Московской области; скоро его отправят на согласование с МВД.

Операторы

Для успешной реализации проекта необходимо наладить сотрудничество с операторами услуг аренды средств индивидуальной мобильности. Директор «Зеленого сада» рассказал, что для запуска проекта ведутся переговоры с крупными игроками рынка, в том числе и «Яндексом».

"Мы открыты к сотрудничеству с операторами, это позволит создать конкурентную среду и улучшить качество предоставляемых услуг", — рассказал Оришкевич.

Проект по созданию инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в ЖК «Окская стрелка» станет флагманским. Он позволит внедрить совершенно новые стандарты использования электросамокатов. Стоит ожидать, что проект в Рязани станет примером для других городов России.