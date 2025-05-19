Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани

Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет нормальной набережной. Представьте себе: вы на лодке, ветер в волосах, вокруг живописные пейзажи и звуки природы. Рыбалка, катание на катере или просто прогулки вдоль реки — все это не только приносит радость, но и помогает расслабиться и зарядиться энергией.

Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет нормальной набережной. Представьте себе: вы на лодке, ветер в волосах, вокруг живописные пейзажи и звуки природы. Рыбалка, катание на катере или просто прогулки вдоль реки — все это не только приносит радость, но и помогает расслабиться и зарядиться энергией. Городу необходимы яхт-клубы, марины и пункты проката, чтобы сделать отдых на воде доступным и комфортным. Это не только обогатит досуг рязанцев, но и привлечет туристов, что положительно скажется на экономике Рязанской области.

Именно поэтому на берегу Борковского карьера, где ГК «Зеленый сад» создаст первую набережную в Рязани, планируется обустройство яхтенной марины. Она будет расположена вблизи жилых домов «Окской стрелки», сообщил управляющий директор компании Андрей Оришкевич.

Редакция РЗН. инфо узнала подробности проекта «Зеленого сада» и изучила успешные проекты марин и яхт-клубов в городах России (без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Черноморского побережья).

«Тортуга» в Кинешме

Яхт-клуб «Тортуга» находится на Волге в Кинешме Ивановской области. В «Тортуге» можно арендовать катер вместимостью до шести человек, а также сапборды.

Марина принимает яхты длиной до 25 метров и может разместить до 60 судов одновременно. Глубина акватории достигает четырех метров, что позволяет размещать яхты с большой осадкой. Все стояночные места оборудованы точками водоснабжения и электропитания, а освещение помогает маневрировать в темное время суток.

Услуги марины разнообразны: доступны гостевая и долговременная стоянка, включая зимнее хранение. Клуб предлагает заправку топливом и пресной водой, зарядку аккумуляторов и помощь при швартовке. Также предоставляются навигационные и метеорологические данные, а техническое обслуживание катеров осуществляется квалифицированными специалистами.

Гостям «Тортуги» предлагаются различные варианты водных путешествий от Плеса до Юрьевца с остановками в прибрежных гостевых домах. Во время поездок можно попробовать блюда местной кухни, заняться рыбалкой или посетить русскую баню.

«Лодка-Хаус» в Саратове

Компания ООО «Лодка Хаус» — российская верфь, занимающаяся производством хаусботов. Она расположена на территории крупнейшего яхт-клуба в Саратовской области на берегу Волги в районе Усть-Курдюма.

Ежегодно яхт-клуб становится площадкой для выставок катеров и яхт, таких как «Московское Боут Шоу» и «Samara Boat Show». Эти мероприятия привлекают множество гостей и представляют широкий ассортимент маломерных судов от российских и зарубежных производителей. В 2024 году на выставке представили 75 катеров.

Яхт-клуб предлагает возможность аренды катеров и разнообразные активности на воде. В окрестностях клуба находятся протоки и острова, подходящие для купания, рыбалки или активного отдыха с друзьями. Здесь проводятся волейбольные турниры и барбекю.

«Волга» в Самаре

Яхт-клуб «Волга» расположен на правом берегу Волги, на острове Рождественском, в акватории затона Грязный.

Клуб занимается развитием парусного спорта в различных формах: массовом, спортивном, крейсерском и туристическом. Здесь стремятся познакомить людей с парусным спортом и передать им дух свободы, который он приносит.

В арсенале клуба находится швертбот «Луч», гоночный одноместный катер национального класса, который подходит для обучения парусному спорту как взрослых, так и детей с 14 лет. Яхт-клуб предлагает тренировки в формате мастер-классов под руководством опытных капитанов-инструкторов. Также доступны самостоятельные занятия для тех, кто уже имеет некоторый опыт и прошел квалификационный допуск.

С 28 июня по 14 июля клуб проводит «Парусную неделю Самары», которую активно посещают туристы.

Что в Рязани?

Как рассказал руководитель «Зеленого сада» Андрей Оришкевич, любой проект компании максимально эффективно использует территорию строительства для комфортной жизни. Он отметил, что компания растет от проекта к проекту, делая создаваемое пространство «все лучше и лучше».

По его словам, при строительстве домов в Борках, в 90 метрах от береговой линии, «просто неблагодарно игнорировать качество водной среды». Он подчеркнул, что Рязань на протяжении многих лет страдает от недостаточного развития в сторону Оки.

«В отличие от таких городов, как Нижний Новгород и Самара, которые располагаются на Волге и имеют обширные пляжные зоны, в Рязани нет ни одного километра пляжа на душу населения. Если не учитывать небольшие участки пляжа, то летом у рязанцев остается всего 20 квадратных сантиметров пляжной зоны. Даже нога не поместится — говорить об этом стыдно», — подчеркнул директор.

Андрей Оришкевич добавил, что Борковской затон позволит создать комфортную акваторию для электромоторных лодок, где люди смогут приходить с семьями и наслаждаться отдыхом на воде по разумным ценам.

Хотя это непростая задача с точки зрения окупаемости проекта застройщика — срок может составлять до 15 лет — но Оришкевич уверен, что такая инфраструктура повысит привлекательность города.

Руководитель «Зеленого сада» отметил, что в первую очередь команда при разработке проекта вдохновлялась решениями, примененными в Самаре.

«Там причальная стена не стоит по урезу воды, а вынесена на 15-20 метров, а в некоторых местах даже до 50 метров. Большие песчаные пляжи работают для людей, предоставляя доступ к воде», — рассказал он.

По словам Оришкевича, качество воды в некоторых городах может не позволять организовать пляжи; однако он уверен, что в Рязани это возможно.

«Перед началом проектирования пляжной зоны были проведены анализы воды и продолжаются исследования в период вывоза загрязненного грунта, оставшегося от шпалозавода. Кроме недостатка кислорода в воде, который также применяется как критерий оценки возможностей организации пляжа с антибактериальным надзором, других отрицательных элементов в воде мы не обнаружили. Роспотребнадзор также не выявил никаких проблем», — отметил директор.

Он добавил, что проблема с недостатком содержания в воде кислорода легко решается и «Зеленый сад» построит полноценный прекрасный пляж с чистой водой, который пройдет все необходимые проверки.

Марина Борковского карьера

По словам Андрея Оришкевича, проект по строительству яхтенной марины на берегу Борковского карьера уже находится на стадии разработки и команда активно работает над генеральными планами для водоема. Преодолеваются формальности, связанные с муниципальными участками, которые будут вовлечены в благоустройство и организацию набережной.

Глубина Борковского затона позволит построить марину и обеспечивать доступ к воде для маломерных судов. Важно отметить, что компания планирует сохранить существующие конструкции старого Рязанского порта; это также является обязательным условием проекта.

Марина будет рассчитана на размещение порядка 100 единиц личного водного транспорта. Речь идет про маломерные суда — моторные катера и яхты с осадкой до полутора метров и длиной до 15 метров

Планируется устройство крановой балки для опускания и поднятия судов на зимнее хранение.

Оришкевич также упомянул о необходимости создания общественного спуска судов на воду.

«В Рязанской области фактически нет организованных мест для спуска лодок кроме базы МЧС за Окским мостом. Новый проект позволит рязанцам удобно спускать свои лодки и организовывать рыбалку на реке Оке», — рассказал глава «Зеленого сада».

Рядом с мариной в Борках появится бесплатный спуск для частных лодок, чтобы рязанцы могли «сбрасывать» свои лодки в акваторию реки Оки и поднимать их обратно на прицепы. Также предусмотрена площадка для хранения речного транспорта и большая парковка для автомобилей.

Проектный срок строительства — три года. Вместе с мариной благоустроят пляжные и пешеходные зоны, понтоны и судо-заправочные станции. При реализации проекта запланировано увеличить акваторию Борковского затона в два раза — с текущих 600 метров до почти километра. Ширина Борковского затона увеличится до 400 метров.

Андрей Оришкевич рассказал о том, что новая акватория позволит людям добираться до Луковского леса на лодках.

«Это место станет прекрасной рекреационной зоной с возможностью организации пикников и активного отдыха на природе. Надо возрождать эту прекрасную советскую традицию пикников: не у себя на даче закрываться, а вместе с друзьями отдыхать», — рассказал он

Оришкевич сообщил, что за безопасностью марины будет следить отдельная структура управляющей компании. Первые пять лет это будет частью управляющей компании «Зеленый сад — мой дом». По его словам, проект очень сложный и требует значительных ресурсов — только для его обслуживания потребуется около ста пятидесяти человек.

На вопрос о возможном экологическом воздействии строительства марины в черте города Андрей Оришкевич ответил, что вопрос уже был рассмотрен Московским институтом.

«Проект разрабатывается с привлечением профессионалов из Москвы, которые имеют опыт создания подобных объектов», — подчеркнул он.

Также Оришкевич сообщил о планах по прокату лодок. По его словам, в марине будет доступна флотилия из 50 лодок с электромоторами, которые можно будет арендовать на короткий срок. Пользователи смогут оставить права в залог и заплатить небольшую сумму за час плавания по акватории.

Что касается сапбордов, то в акватории Борковского карьера намерены установить плавающие понтоны для их спуска каждые 200 метров, что позволит создать удобные условия для отдыхающих.

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