Над Рязанской областью сбили четыре БПЛА

С 8.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 22 — над территорией московского региона, 53 — над Курской областью, 54 — над Орловской областью, 13 — над Тульской областью, шесть — над Брянской областью, четыре — над Тверской областью, четыре — над Рязанской областью, два — над Калужской областью, один — над Белгородской областью.