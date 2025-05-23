В рязанском отделении «Сбербанка» скончался мужчина
Согласно данным с городских онлайн-камер, на место происшествия выезжала машина судмедэкспертов. Официальная информация уточняется. Ранее рязанцы заметили реанимобиль и полицию около «Сбербанка».
В рязанском отделении «Сбербанка» по адресу улица Маяковского, дом № 37 скончался мужчина. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.
Согласно данным с городских онлайн-камер, на место происшествия выезжала машина судмедэкспертов.
Официальная информация уточняется.
Ранее рязанцы заметили реанимобиль и полицию около «Сбербанка».
Фото: скриншот с рязанских камер.