На Северном обходе в Рязани перевернулась «буханка» с прицепом

Авария произошла вечером 23 мая между Борками и Канищево. По словам очевидца, из-за ДТП оказались заблокированы все полосы движения. Образовалась огромная пробка, которую водители объезжают по обочине. Судя по кадрам, на месте работает экипаж ДПС. О пострадавших неизвестно.