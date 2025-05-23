В Рязанском районе сгорела легковушка
ЧП произошло в деревне Турлатово. На кадрах видно, что автомобиль «Нива» полностью охвачен пламенем. О пострадавших неизвестно. Официальная информация уточняется.
В Рязанском районе сгорела легковушка. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщает Telegram-канал «Топор | Новости Рязани».
ЧП произошло в деревне Турлатово. На кадрах видно, что автомобиль «Нива» полностью охвачен пламенем. О пострадавших неизвестно.
Официальная информация уточняется.
Фото и видео: Telegram-канал «Топор | Новости Рязани».