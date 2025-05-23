Рязанцы начали собирать боровики в лесах
По словам автора поста, кадры сделаны 22 мая в Клепиковском районе. «Лес поздоровался первыми боровичками. Маслят набрали на сковородку. Лес очень сухой», — говорится в посте. Ранее жители поделились снимками огромного «улова» белых грибов.
Рязанцы начали собирать боровики в лесах. Об этом рассказали в группе «
По словам автора поста, кадры сделаны 22 мая в Клепиковском районе.
«Лес поздоровался первыми боровичками. Маслят набрали на сковородку. Лес очень сухой», — говорится в посте.
Ранее жители поделились снимками огромного «улова» белых грибов.