В Кремле ответили на ультиматум Зеленского о прекращении огня на 30 дней

Песков заявил, что Путин «четко и недвусмысленно» обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий. «Язык ультиматумов для России неприемлем. С нами нельзя разговаривать таким языком», — сказал пресс-секретарь президента. Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 в Стамбуле. Зеленский заявил, что Украина готова к встречам, если Россия согласится на 30-дневное перемирие, начиная с 12 мая. Позже Зеленский пообещал лично ждать Путина на переговорах в Турции 15 мая.

В Кремле ответили на ультиматум Зеленского о прекращении огня на 30 дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он заявил, что Путин «четко и недвусмысленно» обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий.

«Язык ультиматумов для России неприемлем. С нами нельзя разговаривать таким языком», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 в Стамбуле. Зеленский заявил, что Украина готова к встречам, если Россия согласится на 30-дневное перемирие, начиная с 12 мая. Позже Зеленский пообещал лично ждать Путина на переговорах в Турции 15 мая.