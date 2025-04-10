Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года на сайте www.rzn.info, не соответствуют действительности:

Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года на сайте www.rzn.info по адресу: www.rzn.info/articles/chto-hochu-to-vorochu-rukovoditel-ryazanskoy-uk-poddelyvala-podpisi-zhil-cov-i-prisvaivala-milliony.html, в статье под названием: «Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи и присваивала миллионы», не соответствуют действительности:

Заглавие статьи «Руководитель рязанской управляющей компании подделывала подписи жильцов…».

«Разборки „по понятиям“ с избиением конкурентов дубинками и кастетами, увольнение неугодных сотрудников без объяснения причин и …, подделка подписей собственников квартир — это далеко не все скелеты, которые прячет в шкафу руководитель управляющей компании „Лайт Сити“ Елена Рязаева».

«Еще по одному из бывших сотрудников подавали сведения, как о работающем, в результате его привлекли к ответственности за незаконное получение пособия с биржи труда».

«У людей были обоснованные претензии по уборке подъездов и дворов, озеленению территории, состоянию подвалов, которые стали пристанищем для крыс. Время от времени в квартирах „скакало“ и отключалось электричество, из-за чего выходили из строя бытовые приборы».

«…когда обнаружилось, что Рязаева подала в Госжилинспекцию фиктивный протокол собрания собственников дома № 25 по улице Вишневой».

«При этом никакой встречи не проводилось, а липовые подписи под протоколом нарисовали находчивые руководители „управляйки“.

"Бывшие коллеги Рязаевой подозревают ее в клептомании, иначе как объяснить то, что в начале февраля ночью ее сотрудники проникли в дом по Шереметьевской и вынесли из него информационные доски, пожарные шланги и огнетушители. „Унесла все, что смогла, вплоть до туалетной бумаги. Не могу представить, зачем ей нужны эти предметы. Их ценность не столь велика, чтобы унижаться до воровства“, — удивился Евгений Сазанов. На МОГЭС, 13 из помещения консьержа Рязаева вынесла систему видеонаблюдения, ноутбук, ксерокс, кулер».

«…заставляя их подписать ее договор, чтобы попасть на свое собственное машино-место либо арендовать свободное».

«Максим Рязаев с подельниками открыли щитовую, вырубили нам свет, полностью обесточили здание. Жители пытались выехать с парковки, но ворота не открывались. Случился настоящий коллапс».

«…тем самым предшественником Сазанова, растратившим немалые деньги, является как раз Елена Рязаева, которая спустя два года после вынужденного ухода снова вернулась к власти. В 2018 году ее отстранили после проведенной учредителями аудиторской проверки, в результате которой обнаружилось хищение нескольких миллионов рублей».

«Факт хищения определен. Причем это были не разовые хищения, а систематические. Например, забор, который Рязаева сделала за 20 тысяч, в смете числится как за 200 тысяч».