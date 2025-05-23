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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 24-25 мая
В предстоящие выходные рязанцев ждет насыщенная культурная программа — предлагаем ознакомиться с афишей мероприятий.

В предстоящие выходные рязанцев ждет насыщенная культурная программа — предлагаем ознакомиться с афишей мероприятий. На арт-площадке «4912» покажут спектакль театра клоунады «Неразбериха», а в арт-пространстве «Споры» состоится акустический концерт Михаила Бычкова, музыканта из Брянска.

В Рязанской филармонии пройдет концерт сводного хора Рязанской области под названием «Свет Великой Победы», а камерный оркестр Рязанской области даст заключительное выступление сезона.

Клуб Deep пригласит гостей на концерт группы Wildways, а также на вечеринку «Студзавет: последний звонок». В пабе «Две будки в Ирландии» состоится концерт-диалог — музыкально-поэтическая игра в ассоциации от Сергея Канунникова, автора песен группы «Возвращение», и поэта Николая Калиниченко.

В Лесопарке пройдет Всероссийский полумарафон ЗаБег. РФ — IX-й открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2025».

Региональный фестиваль «Вальс для Ерлинского парка» примет гостей в музее-заповеднике «Усадьба Худекова». На Лыбедском бульваре и стадионе «Рязань Арена» состоится заключительный день Фестиваля ГТО.

А в ЦПКиО, на площади Зеленого театра, пройдет всепородная выставка собак от клуба «Родолс» — старейшего кинологического клуба Рязани.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».