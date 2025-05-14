Убийства на почве ревности. Как распознать в партнере «красные флаги» и не стать жертвой?

Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходит за рамки допустимого поведения и становится причиной преступлений. Убийство судебного пристава в Рязани из автомата Калашникова во дворе собственного дома стало одним из самых громких за последние годы. Именно ревность оказалась причиной резонансного происшествия. Редакция РЗН. инфо изучила, как часто это чувство становится причиной для преступлений, и пообщалась с психологами, чтобы выяснить, как с ревностью справляются люди, какие поступки партнера считают аморальными и что ощущают, когда подозревают свою вторую половинку в неверности.

Многим людям свойственна ревность, но иногда она выходит за рамки допустимого поведения и становится причиной преступлений. Убийство судебного пристава в Рязани из автомата Калашникова во дворе собственного дома стало одним из самых громких за последние годы. Именно ревность оказалась причиной резонансного происшествия.

Редакция РЗН. инфо изучила, как часто это чувство становится причиной для преступлений, и пообщалась с психологами, чтобы выяснить, как с ревностью справляются люди, какие поступки партнера считают аморальными и что ощущают, когда подозревают свою вторую половинку в неверности.

От любви до тюрьмы

За последние три года преступлений на фоне ревности в Рязанской области оказалось немало. Рязанцы в порыве гнева избивают соперников деревянными черенками, наносят своим сожителям ножевые ранения в грудь, применяют для ударов бруски, угрожают топорами, прибегают к методам насильственного убийства.

Не все ссоры заканчиваются трагически, людей удается спасти, но не всегда есть возможность вовремя предотвратить конфликт и помочь жертве. Чаще всего люди начинают выяснять отношения после алкоголя. В июле 2023 года в Рязанской области три человека вступили в словесный конфликт в нетрезвом состоянии. В результате ссоры пьяный мужчина вместе с приятельницей напал на свою сожительницу. С помощью подруги он нанес жертве удары кувалдой по голове, от полученных травм 55-летняя женщина скончалась. Сообщники вывезли тело в поле на тачке и закопали, а вещи убитой сожгли. Также у потерпевшей мужчина украл более 60 тысяч рублей.

Как вы уже догадались, конфликт произошел на почве ревности. Преступников нашли, а дело раскрыли. В итоге коктейль из ревности и алкоголя привел к смерти одного человека и заключению в тюрьме для других. Суд назначил наказание мужчине в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине — 7 лет общего режима.

Убийство рязанского пристава

Жизнь начальника отделения судебных приставов Рязани и Рязанского района Сергея Калужского резко оборвалась в день профессионального праздника, 1 ноября 2023 года.

В ходе расследования выяснилось, что совершивший преступление Сергей Ананикян ревновал свою супругу и подозревал ее в изменах. Обозленный муж преследовал жену, контролировал передвижение по городу и приезжал к ней на работу. По словам Ананикяна, он «предпринимал меры по сохранению брака и хотел вернуть семейное счастье». Своим конкурентом ревнивый супруг считал пристава Калужского, с которым его жена начала работать после декрета и постепенно сблизилась.

Сергей Ананикян решил покончить со всеми проблемами и лишил своего соперника жизни, выстрелив в него несколько раз из автомата Калашникова. Пристав скончался на месте. Трагедия произошла около его дома в Недостоеве.

На судебных заседаниях стало известно, что на момент преступления Сергей Ананикян и супруга уже развелись, однако продолжали жить вместе. Убийца свою вину признал, но утверждал, что инцидент произошел из-за неосторожности, он не намеревался лишать жизни Калужского, а хотел только поговорить и решить проблему мирно. При этом Ананикян на заседаниях в суде заявлял, что до последнего прилагал все усилия для благополучия бывшей жены и детей.

Московский районный суд 29 января 2025 года приговорил убийцу рязанского пристава к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы. Также Сергей Ананикян должен будет выплатить 3,5 миллиона рублей семье Калужского за причинение морального вреда.

Когда нужно забить тревогу в отношениях с ревнивым партнером?

Психолог Любовь Лавренева рассказала РЗН. инфо, что ревность — это «негативно окрашенное чувство в межличностных отношениях, которое возникает при недостатке внимания, любви, уважения или симпатии от любимого или очень уважаемого человека в то время, как кто-то другой якобы или действительно получает их от него».

Эксперт объяснила, что за данным чувством может стоять какая-либо потребность, но иногда оно превращается в нарушение границ партнера. Существует ревность, когда человек запрещает партнеру общаться с другими людьми, переписываться, ходить на встречи выпускников, ярко краситься, дружить в коллективе с людьми противоположного пола. За такими действиями стоят первичные чувства: страх быть покинутым и брошенным.

Любовь Лавренева уточнила, что человек может становиться грубым в отношениях, когда понимает, что его любят не так, как этого требует, определенным образом. Необходимо вовремя распознать «красные флаги» и «тревожные звоночки» в отношениях. Если партнерам не удается их проработать, ликвидировать на ранних стадиях, то нужно прекращать такие отношения и не доводить до плачевного финала.

«К сожалению, иногда людям не так просто выйти из подобных отношений. Если человек долго был жертвой, ему много лет внушали, что он никчемный и жалкий, то это может настолько разрушить личность в отношениях, что не хватит ресурса выйти из них», — рассказала Лавренева.

По словам психолога, «легкая» ревность может быть нормальной в некоторых случаях, она сигнализирует о том, что человека «не хватает» в отношениях, не удовлетворяется потребность в близости с партнером

В таких эпизодах присутствует дефицит внимания, участия или заботы. Если этот ресурс восполняется, то ревности становится меньше.

Однако иная проблема складывается, когда человек проверяет телефон партнера, переписки, ограничивает круг общения, требует кого-либо «удалить из друзей» в соцсетях. Это уже называют «тревожными звоночками», которые нельзя игнорировать и нужно вовремя заметить.

Почему в порыве ревности люди бьют своих партнеров?

Любовь Лавренева объяснила, что к физическому насилию прибегает человек, который имеет черты абьюзера. Он позволяет себе причинить вред другому, чтобы справиться со своими эмоциями и импульсивностью. Шкала абьюза может усиливаться: сначала человек кричит, а потом уже бросается посудой в партнера. Впоследствии масштаб возникшей проблемы увеличивается и приводит к плачевному исходу: избиениям, потере сознания и более серьезным увечьям.

«Люди, которые прибегают к физическим угрозам, имеют определенный психопатийный тип личности, им нужно работать с эмоциональной саморегуляцией, научиться с этим обходиться», — заключила эксперт.

Психолог Евгения Шелестова объяснила РЗН. инфо, что с помощью драк и избиений люди стараются показать силу и власть. Такие действия являются верными в картине мира того, кто ревнует, в его искаженной реальности. Человек рассуждает иным образом и руководствуется принципами: «ты мой/моя», «ты вещь», «ты мне должен/должна», «ты принадлежишь мне». Сила демонстрируется для того, чтобы показать свое право на конкретного человека. В таких случаях партнер обязан быть инструментом для удовлетворения потребностей.

«Психика не может находиться все время в напряжении, ей нужно освободиться. Самоконтроль в таких условиях снижается, и человек переходит черту. Это может вылиться в физическую или вербальную агрессию, сексуальное насилие, жестокость. Часто присутствует связь с параноидальными мыслями, человек живет в неких иллюзиях, которые все время прогрессируют. Он видит то, чего на самом деле может не быть», — уточнила эксперт.

Человек не способен адекватно оценивать ситуацию и рефлексировать, потому что находится в детской позиции и отыгрывает свои детско-родительские отношения. Партнер для такого человек является не субъектом со своим внутренним миром и желаниями, а объектом, которым можно владеть.

Как не стать жертвой?

Евгения Шелестова сообщила, если человека уже втянули в нездоровые отношения, он проигнорировал тревожные сигналы или не заметил их, то важно иметь рядом доверенное лицо, с которым получится поговорить и обсудить проблемы. Мнение со стороны поможет обратить внимание на некоторые вещи или детали, которые ранее оставались незамеченными и находились в слепых зонах.

В нездоровых отношениях вечно ревнующему параноику требуется медикаментозное лечение и специализированная помощь, человек без необходимой квалификации не сможет вывести пациента из такого состояния

Можно успокоить, если дать желаемое. Но нужно ли дарить себя как вещь или игрушку и ограничить во всем, чтобы осчастливить параноика? Каждый сам находит ответ на вопрос и решает, как поступить.

Психолог Шелестова объяснила, что при разрыве отношений необходимо проанализировать существующие условия. Если человек не оставит в покое и будет преследовать, то нужно обеспечить свою безопасность, подключить к делу других людей и описать им сложившуюся проблему. В решающих моментах важно не испытать жалость к бывшему партнеру, не возобновлять контакт и не думать, что человек изменился.

По мнению эксперта, единственное, что может помочь тому, кто ревнует и имеет нездоровую позицию, — обратиться к специалисту. При этом он сам должен осознавать и принимать наличие проблемы, чтобы впоследствии ее решать.

При вступлении в отношения необходимо говорить о правилах. В процессе обсуждения становятся понятны идеи, взгляды и мнения сторон. Если озвучиваются правила, которые вызывают сомнения, то нужно решать, подходят ли такие отношения. Будущая пара обговаривает вопросы «на берегу» и выстраивает здоровые границы для каждого.

Если человек подозревает партнера в изменах и недопустимом поведении, то в здоровых отношениях данная проблема обсуждается. В иных случаях такая ситуация остается «внутри», не выносится и впоследствии напряжение доходит до точки кипения и выливается с большой агрессией. Озлобленный партнер может утонуть в собственных чувствах и утянуть на дно другого.

Нездоровые отношения необходимо покидать, не развивать конфликт, если тебя не хотят слышать и слушать, не воспринимать все оскорбления на свой счет. Затянувшиеся негативные ситуации чаще всего приводят к критическим последствиям, которые уже трудно исправить. Однако своевременное реагирование на проблемы может предотвратить плачевный исход событий.