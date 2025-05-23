В центре Рязани произошла авария
ДТП случилось в пятницу, 23 мая, на Первомайском проспекте в районе остановки «Дом художника». Там столкнулись Volkswagen и Mazda. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала.
В центре Рязани произошла авария. Об этом редакции РЗН. Инфо рассказал очевидец.
ДТП случилось в пятницу, 23 мая, на Первомайском проспекте в районе остановки «Дом художника». Там столкнулись Volkswagen и Mazda. Автомобили получили серьезные механические повреждения.
Информация о пострадавших не поступала.