Очевидцы рассказали, почему «буханка» врезалась в здание в центре Рязани
Очевидцы рассказали корреспонденту РЗН. Инфо подробности въезда в салон красоты на улице Ленина. Напомним, инцидент произошел 12 мая. По словам очевидцев, «буханка» с эмблемой «Дирекции благоустройства города» сначала столкнулась с автобусом № 17, а затем выехала на встречку, тротуар и врезалась в салон красоты. У автобуса механические повреждения, он находится около остановки «Атрон». В салоне красоты никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС.
Очевидцы рассказали корреспонденту РЗН. Инфо подробности въезда в салон красоты на улице Ленина. Напомним, инцидент произошел 12 мая.
По словам очевидцев, «буханка» с эмблемой «Дирекции благоустройства города» сначала столкнулась с автобусом № 17, а затем выехала тротуар и врезалась в салон красоты.
У автобуса механические повреждения, он находится около остановки «Атрон». В салоне красоты никто не пострадал.
На месте работают сотрудники ДПС.
Также очевидцы рассказали о состоянии водителя, совершившего ДТП.