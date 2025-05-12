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Очевидцы рассказали, почему «буханка» врезалась в здание в центре Рязани
Очевидцы рассказали корреспонденту РЗН. Инфо подробности въезда в салон красоты на улице Ленина. Напомним, инцидент произошел 12 мая. По словам очевидцев, «буханка» с эмблемой «Дирекции благоустройства города» сначала столкнулась с автобусом № 17, а затем выехала на встречку, тротуар и врезалась в салон красоты. У автобуса механические повреждения, он находится около остановки «Атрон». В салоне красоты никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС.

Очевидцы рассказали корреспонденту РЗН. Инфо подробности въезда в салон красоты на улице Ленина. Напомним, инцидент произошел 12 мая.

По словам очевидцев, «буханка» с эмблемой «Дирекции благоустройства города» сначала столкнулась с автобусом № 17, а затем выехала тротуар и врезалась в салон красоты.

У автобуса механические повреждения, он находится около остановки «Атрон». В салоне красоты никто не пострадал.

На месте работают сотрудники ДПС.

Также очевидцы рассказали о состоянии водителя, совершившего ДТП.