ДТП с погибшими и смерть младенца в Рязани. Главные новости выходных, 22-23 января

В Рязанской области в выходные произошло два ДТП с погибшими. Вспомним, какие события случились за минувшие дни.

В Рязанской области в выходные произошло два ДТП с погибшими. Вспомним, какие события случились за минувшие дни.

Происшествия

Семья из Рязани рассказала, что их новорожденный ребенок находится в коме после родов в перинатальном центре. По словам рязанки, в конце ноября она по плану отправилась в роддом. В момент родов предварительные назначения были внезапно изменены, и ребенок родился с тяжелыми травмами. Младенец более месяца находился в глубокой коме.22 января стало известно, что мальчик скончался. Проводится доследственная проверка.

В Сараевском районе женщина с детьми в машине застряла на трассе. Проезжавший мимо грейдер, который чистил дорогу от снега, завалил автомобиль снегом. Семье помогли освободиться. В дорожной организации связались с женщиной и извинились за инцидент.

В субботу, 22 января, в Рязани произошло ЧП на улице Новаторов. В квартире взорвался газовый баллончик. По предварительной информации, произошло воспламенение паров газа от походного газового оборудования. Пострадал мужчина.

На улице Кальной рязанцы заметили мужчину, который пытался заговорить с детьми и увести их с собой. Об инциденте рассказала РЗН. инфо местная жительница. По ее словам, лицо мужчины она не запомнила, так как была в панике.

В Рязани в субботу, 22 января, примерно в 22:00, вблизи дома 18 по Ряжскому шоссе столкнулись автомобили Chevrolet и Hyundai. Водитель Chevrolet и его пассажирка 1985 года рождения погибли. Водитель Hundai и три его пассажирки 1986, 2010, 2021 годов рождения доставлены в медицинское учреждение. Появилось видео с места ДТП.

В Рязани на улице Интернациональной загорелся припаркованный автомобиль. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, огонь повредил автомобиль и балкон на первом этаже. Эвакуировали трех человек. Погибших и пострадавших нет.

Под Рязанью в воскресенье, 23 января, произошла массовая авария. Видео с места прислали РЗН. инфо очевидцы. ДТП произошло на Солотчинском шоссе, между Шумашью и Полянами. Пострадавших нет.

В ночь на пятницу, 21 января, мужчина устроил пьяный скандал из-за дубленки. Он не поверил, что сожительница купила новую вещь сама. Новомичуринец сильно избил женщину и схватился за нож. Женщина вызвала полицию, возбуждено уголовное дело.

На территории пятой оптовой базы в Рязани на проезде Шабулина произошло обрушение кровли склада. Площадь обрушения составила 20 квадратных метров. Люди не пострадали.

В Рязанской области электричка раздавила машину с тремя людьми. Трагедия произошла в воскресенье, 23 января, на перегоне Милославское — Гротовский. Водитель легкового автомобиля «Шевроле-Нива» проигнорировал запрещающие звуковые и световые сигналы и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом. В ДТП погибли три пенсионера. Следователи выехали на месте аварии.

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В Рязани на карантин закрыли три школы. По данным управления образования и молодежной политики, временно приостановлено обучение в трех школах: в № 35 до 25 января, в гимназии № 5 и № 69 — с 24 января.

В рязанском ЖК «Метропарк» на Московском шоссе молодой человек повис за окном ради видео. Пост опубликовали в соцсетях. Молодой человек, повисший за окном многоэтажки ради видео, оказался строителем-высотником.

В Рязани в ближайшее время откроется электрозарядная станция на открытой парковке гипермаркета «Глобус». Зарядить автомобиль можно будет бесплатно.