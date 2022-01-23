В МЧС рассказали о пожаре на улице Интернациональной

Стали известны подробности пожара, который произошел во дворе дома на улице Интернациональной. Вызов поступил в 5:58, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Стали известны подробности пожара, который произошел во дворе дома на улице Интернациональной. Вызов поступил в 5:58, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На момент прибытия горел легковой автомобиль. Площадь пожара составила 4 кв. м, огонь повредил автомобиль и балкон на первом этаже.

Эвакуировали трех человек. Погибших и пострадавших нет.

На месте работали одна единица техники и шесть человек.

Напомним, ранее видео момента ЧП опубликовали в соцсетях.