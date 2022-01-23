В Рязани три школы закрыли на карантин

В Рязани на карантин закрыли три школы. По данным управлении образования и молодежной политики, временно приостановлено обучение в трех школах: в № 35″ до 25 января, в гимназии № 5 и № 69 — с 24 января.

В Рязани на карантин закрыли три школы. По данным управлении образования и молодежной политики, временно приостановлено обучение в трех школах: в № 35″ до 25 января, в гимназии № 5 и № 69 — с 24 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, из-за ОРВИ учебный процесс приостановлен в 41 классе 16 школ, по COVID-19 — в 175 классах 45 школ.