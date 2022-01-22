В Рязани при взрыве газового баллончика пострадал мужчина

В субботу, 22 января, в Рязани произошло ЧП на улице Новаторов. В квартире взорвался газовый баллончик, есть пострадавший.

В субботу, 22 января, в Рязани произошло ЧП на улице Новаторов. В квартире взорвался газовый баллончик, есть пострадавший.

Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило в 15:34. На место выезжали три пожарных расчета.

По предварительной информации, произошло воспламенение паров газа от походного газового оборудования. Пострадал мужчина. Он получил ожоги и был госпитализирован.

Пожара не было.