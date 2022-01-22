В Рязани на парковке «Глобуса» появится зарядная станция для электрокаров

В Рязани в ближайшее время откроется электрозарядная станция на открытой парковке гипермаркета «Глобус». Зарядить автомобиль можно будет бесплатно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Рязани в ближайшее время откроется электрозарядная станция на открытой парковке гипермаркета «Глобус». Зарядить автомобиль можно будет бесплатно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Лидирующей организацией по вопросу развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры на территории области является Рязанский приборный завод.

На сегодняшний момент предприятие установило более 200 станций для электромобилей постоянного и переменного тока на территории страны.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время организации и физические лица полностью освобождены от уплаты транспортного налога в отношении мотоциклов, мотороллеров, легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, оснащенных исключительно электрическими двигателями, на налоговые периоды 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов.